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Трансферы

Сегодня, 09:45

Месси может уехать в Саудовскую Аравию вслед за Роналду, Баринов может перейти в «Бешикташ», «Арсенал» интересуется Азаром

Матвей Морозов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Месси может стать игроком «Аль-Хиляля»

По информации Daily Mail, Хорхе Месси, отец и агент нападающего сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионеля Месси, ведет переговоры с саудовским клубом «Аль-Хиляль» о возможном переходе сына. Как сообщает источник, отец Месси находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где ведет переговоры о заключении контракта с зарплатой около 300 миллионов евро за сезон. 35-летний форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. Всего за французский коллектив он провел 54 матча, забил 24 мяча и отдал 29 результативных передач. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.

Баринов может перейти в «Бешикташ»

В последнее время ходит множество слухов о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ». По словам агента игрока, турецкий клуб рассматривает как аренду, так и полноценный трансфер. Однако президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в комментарии для «СЭ» заявил, что информация о переходе Баринова — неправда. Контракт 26-летнего полузащитника с «Локо» истекает летом 2024 года. Его стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. В этом году на счету Баринова 20 матчей за «Локо», в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Баринов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бородин ушел из «Краснодара»

«Краснодар» объявил об уходе защитника Сергея Бородина в аренду до конца сезона в «Бейтар» из Иерусалима. 23-летний игрок является выпускником академии «быков». В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Краснодар» в РПЛ и Кубке России — в них он забил один гол и отдал одну передачу. Соглашение россиянина с «быками» рассчитано до 2023 года.

Сперцян попал в сферу интересов ПСВ

По информации «РБ Спорт», полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в ПСВ в зимнее трансферное окно. Представители голландского клуба планируют договориться с «Краснодаром» о переходе игрока уже в январе. Сперцян является воспитанником краснодарского клуба и дебютировал за основной состав в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

Эдуард Сперцян. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Эдуард Сперцян.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Арсенал» следит за Азаром

По информации Mediafoot, «Арсенал» может приобрести этой зимой игрока «Реала» Эдена Азара. Как сообщает источник, бельгиец не входит в планы Карло Анчелотти на сезон, поэтому клуб готов расстаться с игроком.

Ранее Азар завершил карьеру в сборной Бельгии, которой не удалось выйти в плей-офф ЧМ-2022. В текущем сезоне 31-летний вингер провел 6 матчей за «Реал», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Контракт Азара с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Депай может перейти в «Атлетико»

Как пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры по трансферу Мемфиса Депая. Голландец согласен на переход, а мадридский клуб проявляет к нему больше интереса, чем команды АПЛ. Еще более вероятным возможный переход делает возможный скорый переход из «Атлетико» в «Вулверхэмптон» бразильца Матеуса Куньи.

Дмитрий Баринов
Лионель Месси
Мемфис Депай
Эдуард Сперцян
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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