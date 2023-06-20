Защитник «Динамо» может уехать в Германию. Марадишвили интересен «Уралу». Месси ждет партнеров из «Барсы» в США

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Сазонов перейдет в «Гамбург»?

21-летний защитник «Динамо» Саба Сазонов может продолжить карьеру в «Гамбурге», выступающем во второй бундеслиге. Об интересе немецкого клуба к грузинскому игроку сообщают приближенные к «Гамбургу» инсайдеры. Также о возможности такого перехода сообщил аккаунт Georgian Footy, который публикует новости о грузинских футболистах.

«Гамбург» уже пять лет не может вернуться в бундеслигу: команда в прошедшем сезоне заняла третье место во второй лиге, а в стыковых матчах проиграла «Штутгарту», который занял 16-е место в высшем дивизионе.

Теперь «Гамбург» ищет усиление, чтобы в новом сезоне все-таки решить задачу и вернуться в элиту. Сазонов прямо сейчас находится в расположении молодежной сборной Грузии, которая готовится к чемпионату Европы. Вероятно, уже после турнира станет ясно, где защитник продолжит карьеру.

Саба Сазонов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Урал» хочет арендовать Марадишвили

Автор лучшего гола РПЛ-2022/23 Константин Марадишвили интересен «Уралу», который уже отправил в «Локомотив» официальный запрос на трансфер. Клуб из Екатеринбурга хочет арендовать 23-летнего полузащитника, о чем «СЭ» сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

«Мы сделали официальное предложение «Локомотиву» по аренде Марадишвили. Пока ни привета, ни ответа. Но, думаю, что такого футболиста у нас не будет, потому что он хочет получить грузинское гражданство, а у нас перебор легионеров. Вот в этом может быть проблема. Конкретики никакой у нас нет пока», — добавил Иванов.

При этом весной отец игрока Коба Марадишвили отмечал, что его сын не будет менять гражданство и играть за сборную Грузии.

В прошедшем сезоне хавбек провел на поле 687 минут в 21 матче РПЛ — он недоволен количеством игрового времени и готов к уходу из «Локомотива». По данным «Чемпионата», к игроку также проявляет интерес «Ростов». Железнодорожники покупали Марадишвили в 2021 году за 7 миллионов евро.

Константин Марадишвили. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глушаков ушел из «Пари НН» и ищет новый клуб

Денис Глушаков в понедельник, 19 июня, попрощался с «Пари НН», где провел весеннюю часть сезона и в девяти матчах отметился одним голом. Но нижегородцы решили не продлевать контракт с 36-летним хавбеком.

В межсезонье Глушаков займется поиском нового клуба: по данным «РБ Спорт», у него есть вариант с переходом в «Химки», которые вылетели в первую лигу. Главный тренер команды Андрей Талалаев намерен поговорить с опытным игроком и обсудить возможный трансфер. Также у Глушакова был диалог с «Родиной», но стороны пока не пришли к соглашению.

Если Денис не сможет найти подходящий вариант в профессиональном футболе, то точно будет нарасхват в медиалиге. Президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров в интервью «СЭ» накануне сообщил, что приглашал Глушакова в команду на зарплату 50 тысяч рублей, но пока не получил ответа.

Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Месси ждет друзей в «Интере» Майами

Инсайдер Никола Скира рассказал о дальнейших планах «Интера» Майами после подписания Лео Месси. Отмечается, что клуб Дэвида Бекхэма активно работает над переходом бывших партнеров аргентинца по «Барселоне» — Серхио Бускетса и Жорди Альбы. Оба игрока покинули каталонский клуб после истечения срока контрактов

Издание Mundo Deportivo сообщало, что 34-летний Альба также получил предложения от «Атлетико», «Интера» и клубов Саудовской Аравии, но хочет играть в Майами.

Бускетсу тоже предлагали солидный контракт в Саудовской Аравии. По данным ESPN, «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» выходили на 34-летнего хавбека. Но трансфер Месси в «Интер» повлиял на решение Бускетса в пользу переезда в Америку.

По информации Скиры, испанцы уже дали согласие на подписание контрактов с клубом МЛС до 2025 года и рады вновь сыграть в одной команде с Месси. Кажется, с чемпионом МЛС следующего сезона вопрос уже закрыт.