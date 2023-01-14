«Спартак» подписал Дуарте и возьмет Тавареша, Депай уйдет из «Барселоны»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Тавареш станет игроком «Спартака»

По информации Telegram-канала «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА», «Спартак» достиг устного соглашения о переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша. Сообщается, что параллельно красно-белые изучают других кандидатов, но Тавареш по-прежнему остается ключевым вариантом.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Базель», где провел 28 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Швейцарскую команду с февраля 2022-го тренировал Гильермо Абаскаль.

Transfermarkt оценивает защитника в два миллиона евро.

Баринов может перейти в «Бешикташ»

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи прокомментировал информацию о том, что турецкий клуб сделал официальный запрос в «Локомотив» по Дмитрию Баринову. «У нас есть интерес к игроку, но пока официального предложения мы не делали. Главный тренер лично заинтересован в переходе Баринова? Мы не предпринимаем никаких действий по приобретению футболистов, если они не нравятся нашему тренеру. Конечно, Гюнеш заинтересован в Баринове», — сказал Казанчи «СЭ».

Соглашение 26-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

Дмитрий Баринов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Спартак» подписал Дуарте

Клуб «Серро Портеньо» на официальном сайте подтвердил переход защитника Алексиса Дуарте в «Спартак». 22-летний игрок в ближайшее время отправится в Европу, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт до июня 2027 года. Точная сумма трансфера пока не разглашается, но она будет близка к первоначальной цели парагвайского клуба — около пяти миллионов долларов.

Дуарте — воспитанник «Серро Портеньо», он является капитаном клуба. На его счету один гол и три результативные передачи в 107 матчах за команду.

Депай попал в сферу интересов «Ньюкасла»

По информации Sky Sports, нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Ньюкасле». Ранее появлялась информация, что также интерес к 28-летнему голландцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Атлетико».

Контракт Депая с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне форвард провел за «Барселону» восемь матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и оформил одну голевую передачу.

Transfermarkt оценивает голландца в 20 миллионов евро.

Мемфис Депай. Фото Global Look Press

Вегхорст — в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего сборной Нидерландов Ваута Вегхорста. 30-летний голландец перешел из «Бернли» на правах аренды. Соглашение рассчитано до июня 2023 года.

Сезон-2022/23 Вегхорст начинал в Турции в составе «Бешикташа» (также в аренде) и в 15 матчах забил семь мячей.