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Трансферы

Сегодня, 08:30

«Спартак» подписал Дуарте и возьмет Тавареша, Депай уйдет из «Барселоны»

Матвей Морозов
Корреспондент
Томаш Тавареш.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Тавареш станет игроком «Спартака»

По информации Telegram-канала «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА», «Спартак» достиг устного соглашения о переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша. Сообщается, что параллельно красно-белые изучают других кандидатов, но Тавареш по-прежнему остается ключевым вариантом.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Базель», где провел 28 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Швейцарскую команду с февраля 2022-го тренировал Гильермо Абаскаль.

Transfermarkt оценивает защитника в два миллиона евро.

Томаш Тавареш. Играл с Чаловым под руководством Абаскаля и громил «Зенит» в Лиге чемпионов. Кто такой Томаш Тавареш, которого хочет приобрести «Спартак»

Баринов может перейти в «Бешикташ»

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи прокомментировал информацию о том, что турецкий клуб сделал официальный запрос в «Локомотив» по Дмитрию Баринову. «У нас есть интерес к игроку, но пока официального предложения мы не делали. Главный тренер лично заинтересован в переходе Баринова? Мы не предпринимаем никаких действий по приобретению футболистов, если они не нравятся нашему тренеру. Конечно, Гюнеш заинтересован в Баринове», — сказал Казанчи «СЭ».

Соглашение 26-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Баринов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Спартак» подписал Дуарте

Клуб «Серро Портеньо» на официальном сайте подтвердил переход защитника Алексиса Дуарте в «Спартак». 22-летний игрок в ближайшее время отправится в Европу, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт до июня 2027 года. Точная сумма трансфера пока не разглашается, но она будет близка к первоначальной цели парагвайского клуба — около пяти миллионов долларов.

Дуарте — воспитанник «Серро Портеньо», он является капитаном клуба. На его счету один гол и три результативные передачи в 107 матчах за команду.

Алексис Дуарте. Пример Серхио Рамоса и футбольные гены. Что нужно знать о парагвайце Дуарте, которого приглашает «Спартак»

Депай попал в сферу интересов «Ньюкасла»

По информации Sky Sports, нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Ньюкасле». Ранее появлялась информация, что также интерес к 28-летнему голландцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Атлетико».

Контракт Депая с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне форвард провел за «Барселону» восемь матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и оформил одну голевую передачу.

Transfermarkt оценивает голландца в 20 миллионов евро.

Мемфис Депай. Фото Global Look Press
Мемфис Депай.
Фото Global Look Press

Вегхорст — в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего сборной Нидерландов Ваута Вегхорста. 30-летний голландец перешел из «Бернли» на правах аренды. Соглашение рассчитано до июня 2023 года.

Сезон-2022/23 Вегхорст начинал в Турции в составе «Бешикташа» (также в аренде) и в 15 матчах забил семь мячей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Мемфис Депай
Футбол
РПЛ
ФК Барселона
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Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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