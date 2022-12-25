Юри Алберто не вернется в «Зенит», экс-форвард «Спартака» Барриос возобновит карьеру в 38, «МЮ» зовет Гакпо

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Гиакумакис отказался от трансфера в «Локомотив»

По информации Sport24.gr, «Локомотив» планировал усилиться нападающим «Селтика» Георгиосом Гиакумакисом. Однако 28-летний грек не согласился на переход в российский клуб.

Контракт форварда с шотландской командой рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро. На счету Гиакумакиса 11 матчей за сборную Греции.

Георгиос Гиакумакис. Фото Global Look Press

Барриос возобновит карьеру

Бывший форвард «Спартака» Лукас Барриос принял решение возобновить карьеру, которую завершил в сентябре этого года. Как сообщает издание El Tribuno de Jujuy, 38-летний парагваец подпишет контракт с клубом «Химнасия», который выступает во втором дивизионе чемпионата Аргентины.

С 2013 по 2015 год форвард выступал за «Спартак». В составе сборной Парагвая он провел 36 матчей.

Датро перейдет в «Челси»

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» согласовал трансфер нападающего «Мольде» Давида Датро Фофана. 19-летний футболист прилетит в Англию для прохождения медобследования, после чего подпишет контракт с лондонским клубом. Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро. В нынешнем сезоне 20-летний футболист забил 21 гол и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за «Мольде» во всех турнирах.

Давида Датро Фофана. Фото Global Look Press

«Коринтианс» хочет выкупить Алберто

Как сообщает журналист Хорхе Никола, «Коринтианс» намерен выкупить у «Зенита» нападающего Юри Алберто, который выступает за бразильский клуб на правах аренды. Питерский клуб оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Не располагая такой суммой, «Коринтианс» предложил «Зениту» рассмотреть вариант с обменом Алберто на двух игроков. Речь идет о защитнике Роберто Ренане и полузащитнике Де Кейруше. Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Ренана в два миллиона евро, 22-летнего Де Кейруша — в пять миллионов.

Суареса не будет в Саудовской Аравии

По информации журналиста Фабрицио Романо, нападающий Луис Суарес получил предложение от клуба из Саудовской Аравии «Аль-Халидж», который был готов дать уругвайцу контракт на 18 месяцев.

Однако игрок отказался от этого варианта продолжения карьеры. Сообщается, что он уже согласовал двухлетний контракт с «Гремио». Напомним, с лета 2022 года Суарес выступает за «Насьональ».

Луис Суарес. Фото Global Look Press

«МЮ» сделал официальное предложение Гакпо

«Манчестер Юнайтед» отправил официальное предложение в ПСВ по переходу Коди Гакпо, сообщает Daily Mirror.

Издание утверждает, что боссы английского клуба в курсе финансовых проблем ПСВ и намерены воспользоваться этой ситуацией.

Ранее сообщалось, что ПСВ готов продать футболиста минимум за 75 миллионов евро.

На ЧМ-2022 нидерландский форвард сыграл 5 матчей и забил три гола.

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел за ПСВ 24 встречи во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач. Transfermarkt оценивает Гакпо в 60 миллионов евро.