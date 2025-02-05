Перезагрузка «Ман Сити», конец страданий Хвичи и продолжение саудовской сказки. Итоги зимнего трансферного окна в Европе

Море интригующих переходов.

Все топ-чемпионаты уже закрыли трансферы на вход. О том, успешно ли европейские клубы провели этот период, мы будем судить ближе к концу сезона, но почти все сделки получились невероятно интригующими.

Зимнее окно действительно вышло насыщенным: боссы «Манчестер Сити» достали для Гвардиолы старую заначку, Хвича Кварацхелия оформил один из самых громких трансферов сезона, а в РПЛ пошумел «Зенит», устроив масштабную распродажу звезд. И это мы еще не касались арендных соглашений — многие из них летом станут полноценными переходами. Рассказываем, что случилось в мировом футболе в январе — начале февраля.

АПЛ снова на вершине

Английские клубы как обычно впереди всей планеты — самый богатый чемпионат потратил на новичков полмиллиарда евро! Едва ли не половину из общей суммы внес «Манчестер Сити» — кризисный чемпион расстался с 212 миллионами евро в обмен на четверых футболистов.

«Сити» интригует больше всех — Пеп решил устроить масштабную перестройку и, похоже, постарался найти профильную замену сломавшемуся Родри в лице Нико Гонсалеса. Англичане мощно переплатили за испанца — на Transfermarkt его оценивают в жалкие 18 миллионов, но «Сити» погасил клаусулу в 60 миллионов. Забавно, но этим Гвардиола подсобил «Барселоне» — команда получит 13 миллионов из общей суммы трансфера из-за пункта в контракте игрока.

Еще один топ-трансфер — переход египтянина Омара Мармуша, который зажигал в «Айнтрахте». Во Франкфурте вообще умеют выжимать максимум из форвардов — там блистали Йович, Ваи, Алле, Коло Муани и Силва. Правда, дальнейшие карьеры этих футболистов оставляют желать лучшего, поэтому за Мармуша становится немного тревожно. Будем надеяться, что если он и не станет новым Салахом, то сможет хотя бы приблизиться к его величию.

На сладкое — два новых центрбека. Первый — Абдукодир Хусанов, который еще совсем недавно играл в Белоруссии; и очередной вундеркинд из Бразилии Витор Рейс. Эти новички интригуют — обычно Пеп покупал уже готовых звезд в защитную линию, а тут решил потратиться на молодых и подающих надежды.

Еще сильно успела удивить «Астон Вилла» — Унаи Эмери устроил собственную перестройку. «Вилланы» потратили 25 миллионов евро на Доньелла Малена, прикупили на будущее правого защитника Андреса Гарсию, а также разжились арендами: подписали Марко Асенсио из «ПСЖ» и Акселя Дисаси из «Челси». Ну и самый громкий переход — аренда зачахшего Маркуса Рэшфорда из «МЮ».

«Вилла», конечно, вышла на трансферный рынок не просто так — Эмери потерял своего главного джокера Джона Дюрана, который уехал в Саудовскую Аравию. Отказываться от этого предложения было просто нельзя — на Ближнем Востоке за футболиста предложили аж 77 миллионов евро. Заодно в клубе скинули так и не набравшего форму Диего Карлоса, отправили в аренду Эмилиано Буэндию (помните, как он когда-то зажигал в «Норвиче»?) и продали подписанного шесть месяцев назад Джейдена Филоджена, которым прошлым летом якобы интересовалась «Барселона». В общем, Эмери здорово усилился под вторую часть сезона и избавился от балласта. Ждем взлета в таблице?

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Саудовская сказка не заканчивается — клубы продолжают тратить

Раз уж вспомнили о Дюране — переход колумбийца стал самым дорогим в это трансферное окно и перекрыл даже трансфер Хвичи в «ПСЖ». На самом деле громких сделок на Ближний Восток было всего две — это, собственно, Дюран, который присоединился к банде Роналду, и Вандерсон Галено — некогда подававший надежды вингер «Порту», за которого отвалили полсотни миллионов евро в «Аль-Ахли».

Обе команды будут надеяться на то, что новички спасут их сезон — «Аль-Наср» отстает от конкурентов аж на восемь очков, а «Аль-Ахли» до лидеров вообще все 11. Дюран показал, что может забивать даже в таком сложном чемпионате, как АПЛ, а менторство Роналду должно сделать его еще лучше. Пожелаем ему заработать побольше денег и вернуться в топовый чемпионат уже в обозримом будущем. Главное, не повторить судьбу Неймара.

Вообще трансферное окно для саудовских клубов было достаточно тихим — помимо Дюрана и Галено, произошло еще 15 переходов. Закупались в основном клубы попроще, у которых нет огромной господдержки, — это «Аль-Шабаб», «Аль-Иттифак» и «Аль-Фатех». Правда, все это намекает на то, что летом саудовские траты продолжатся — пузырь чемпионата лопаться не собирается, и вряд ли это сделает как минимум до ЧМ-2034.

Засилье аренд: клубы боятся нарушить трансферные правила?

Мы привыкли к тому, что в аренду обычно отправляют молодых игроков, которым не находится места в основном составе топ-клуба. В это зимнее окно наблюдаем противоположную ситуацию — берут даже футболистов, оцененных в десятки миллионов евро.

Один из самых интересных переходов — аренда Эвана Фергюсона в «Вест Хэм». Ирландец подавал надежды в «Брайтоне», но давно перестал оправдывать ценник в 40 миллионов евро. В Лондоне у него должно пойти лучше — «молотобойцы» вечно испытывают проблемы с форвардами, так что Фергюсон будет действовать в условиях почти нулевой конкуренции.

Уже отметили работу «Астон Виллы» — будет интересно посмотреть на игру Рэшфорда, Асенсио и Дисаси. Особенно Рэшфорда — Маркусу давно пора было вырваться из «МЮ» и перезапустить карьеру.

Отметим также работу «Тоттенхэма» — в последние дни трансферного окна лондонцы подписали молодого форварда Теля из «Баварии» и выписали защитника Дансо из «Ланса». Последних особенно жалко — французы потеряли двух основных центрбеков (отсюда в «Сити» ушел Хусанов). А вот «шпоры» прокачали длину скамейки, что должно помочь во второй половине ужасно складывающегося сезона.

На этом аренды не заканчиваются: мы будем пристально следить за Антони в «Бетисе», Беном Чилвеллом в «Пэлас» и даже Никколо Дзаньоло в «Фиорентине». Советуем присмотреться к Коло Муани в «Ювентусе» — форвард здорово зажигал в «Айнтрахте», заработал 95-миллионный трансфер в «ПСЖ» и моментально стух. Даже уход главной скрипки — Мбаппе — никак не помог ему раскрыться и выйти на первые роли. Будем надеяться, что мастер сушить матчи Тиагу Мотта найдет верное применение талантам француза.

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Неймар нагрел «Аль-Хиляль» на огромные деньги

Главный трансфер зимы оказался бесплатным. Конечно же, речь о Неймаре — главном футбольном шоумене последних лет.

Бразилец за полтора года сыграл всего в семи (!) матчах и суммарно провел на поле 428 минут. За такую сумасшедшую нагрузку Неймар заработал космические деньги — примерно 150 миллионов евро за полтора года контракта. При этом ему на счет капнула еще и неустойка за разрыв соглашения, а это порядка 60 миллионов. Плюс рекламные контракты — там сумма тоже переваливает за сотню.

Теперь Неймар выступает за родной «Сантос» — говорят, он даже пошел на огромное понижение зарплаты. Неудивительно: бразилец мало что теряет, ведь уже обеспечил десять поколений. При этом он утверждает, что намерен вернуться в Европу, несмотря на то что ему уже 33. Но, может, действительно еще пошумит в «Барсе»?

РПЛ в плюсе по трансферному балансу

А что с РПЛ? Мы до сих пор не получили развития главной трансферной саги: по слухам, уйти мог (и вообще-то пока еще может — дедлайн только 20 февраля) Манфред Угальде. Агенты игрока якобы просят у «Спартака» существенное повышение зарплаты и грозятся пристроить футболиста в клуб, который будет готов потратиться на новое приобретение.

Зато прогремел «Зенит» — питерцы расстались с Клаудиньо и Артуром (плюс Вендел уйдет летом), а на смену приобрели Луиса Энрике аж за 33 миллиона евро. Размен многообещающий: Вендел и Клаудиньо — звезды, но уже давно просились на выход, а Артуру так и не нашли места на поле. Энрике всего 24, и он должен закрыть проблемную позицию справа в атаке. «Зениту», правда, позарез нужен правый защитник — сейчас в составе нет ни одного здорового латераля. Посмотрим, как Семак решит эту проблему.

Хвича не самый дорогой трансфер зимы

Наконец-то закончилась сага с переходом Хвичи Кварацхелии — удивительно, но грузину удалось расстаться с «Наполи» по-хорошему. Повторять судьбу Осимхена не пришлось, но пока не очень понятно, зачем вообще «ПСЖ» нужен Хвича — там на левом фланге феерит Барколя.

За «ПСЖ» будет интересно последить — возможно, Хвиче или другому игроку атаки отведут роль покинувшего команду Марко Асенсио. Посмотрим, что придумает Луис Энрике — французы разочаровывали в Лиге чемпионов, но под конец первого этапа здорово удивили.

Самые дорогие переходы зимы мы уже успели подсветить — обошли вниманием только Хави Симонса, который оформил полноценный переход в «РБ Лейпциг». Советуем также поглядывать за успехами Сантьяго Хименеса, сменившего «Фейеноорд» на «Милан», и Патрика Доргу, который должен стать достойным преемником Люка Шоу в «МЮ».