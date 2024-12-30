«Спартак» нашел защитника в Испании, Де Брейне может уехать в Турцию, «МЮ» хочет Джоба Беллингема

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Речь про Абеля Бретонеса, который выступает на левом краю обороны «Осасуны». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро, отступные за него составляют 20 миллионов. По данным журналиста Анхеля Гарсии, «Спартак» готов расстаться с 8-10 миллионами евро ради совершения трансфера. В «Осасуну» Бретонес перешел летом 2024 года из «Овьедо» за 2,8 миллиона.
В текущем сезоне футболист провел 19 матчей во всех турнирах и записал на свой счет два гола.
У бразильца Вандерсона серьезный опыт выступлений в чемпионате России — за пять лет в футболке «Краснодара» он провел 130 матчей и забил 16 голов. В январе 2023-го нападающий вернулся на родину, за 4,5 миллиона евро его подписал «Интернасионал». В текущем сезоне на его счету по 5 голов и ассистов в 43 матчах.
Как сообщает бразильский Globo, в скором времени Вандерсон может вернуться в Россию — на 30-летнего футболиста претендуют «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», также в его интересах заинтересован «Васко да Гама».
По данным «СЭ», «Ботафого» сделал предложение «Динамо» о покупке полузащитника Бителло в размере 10 миллионов евро, но московский клуб эта сумма не устроила. Она даже близко не соответствует оценке 24-летнего игрока.
Контракт Бителло с «Динамо» рассчитан до лета 2028-го, на его счету 1 гол и 8 результативных передач в 15 матчах сезона. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.
На фоне эпидемии травм «Реал» вышел на рынок, чтобы укрепить свою самую проблемную зону. Как сообщает Relevo, мадридцы ищут защитника, похожего по профилю на Эдера Милитао. В список их интересов входят Мики ван де Вен из «Тоттенхэма», Йошко Гвардиол из «Манчестер Сити» и Кастелло Лукеба из «Лейпцига». Правда, сообщается, что каждый из трансферов обойдется в крупную сумму, и возможно с учетом летних планов по подписанию Трента Александр-Арнолда и Альфонсо Дэвиса «Реал» не решится осуществить масштабную покупку.
По данным турецкой прессы, «Фенербахче» хочет подписать полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне и готов предложить ему зарплату порядка 300 тысяч евро в неделю. Контракт 33-летнего бельгийца с «горожанами» истекает летом 2025-го, и пока новостей о его возможном продлении нет. Ранее сообщалось об интересе к Де Брейне со стороны клубов МЛС и Саудовской Аравии.
На фоне кризиса «Манчестер Сити» озаботился составлением конкретных трансферных планов на ближайшее будущее. Как сообщает ESPN, в сферу интересов «горожан» входят полузащитники Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Бруно Гимараеш («Ньюкасл»), которые рассматриваются в качестве замены травмированному Родри. В центр обороны планируется защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи, на фланг — краек «Ноттингем Форест» Ола Айна. Атаку «Ман Сити» собирается укрепить либо Флорианом Вирцем из «Байера», либо Джамалом Мусиалой из «Баварии».
Правда, речь не о Джуде, а о его младшем брате Джобе, который выступает за «Сандерленд». По данным talksport, «МЮ» готов предложить за 19-летнего полузащитника порядка 20-25 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Беллингема-младшего четыре гола и три результативные передачи в 20 матчах чемпионшипа.
Также в список интересов «Манчестер Юнайтед» входит центральный защитник «Милана» Фикайо Томори. Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 22 миллиона евро.