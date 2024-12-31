ЦСКА подпишет защитника «Лиона», одноклубник Захаряна перейдет в «Реал», форвард «Алании» уедет в МЛС?

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

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Угальде все-таки перейдет в «Монако»?

По данным L`Equipe, «Монако» может приобрести нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в качестве замены травмированного нападающего Фоларина Балогуна.

Как утверждает источник, княжеский клуб уже несколько недель изучает возможность трансфера костариканца, хотя изначально не планировал осуществлять сделку зимой. Но травма Балогуна заставила руководство «Монако» рассмотреть покупку игрока в ближайшее трансферное окно.

Манфред Угальде. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ранее французский журналист Мохамед Тубаш-Тер уже сообщал об интересе к форварду красно-белых.

Угальде играет в «Спартаке» с февраля 2024 года. В этом сезоне 22-летний нападающий забил 16 мячей, сделал 2 голевые передачи в 21 матче во всех турнирах и является лучшим бомбардиром РПЛ после 18 туров.

Контракт Угальде с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ЦСКА договаривается о покупке защитника «Лиона»

ЦСКА заинтересован в подписании защитника «Лиона» Адриелсона, который выступает на правах аренды в «Ботафого», сообщает Legalbet.ru.

Армейцы предложили за 26-летнего бразильца 3,5 миллиона евро. «Лион» хочет выручить за трансфер игрока не меньше 6 миллионов.

«Да, интерес есть, но низкое предложение. Нашей стороне вариант с ЦСКА нравится», — цитирует Legalbet агента игрока.

Контракт Адриелсона с «Лионом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро. В этом сезоне он провел 12 матчей и забил 1 гол.

Уильямс Чимези. Фото ФК «Алания»

Форвард «Алании» может уехать в МЛС

Один из клубов МЛС сделал «Алании» официальное предложение по трансферу нападающего Уильямса Чимези, сообщает Legalbet.ru.

18-летний футболист выступает за владикавказский клуб с 19 июля 2024 года, срок действия его контракта истекает 30 июня 2025 года.

Сообщается, что сторона Чимези находится в контакте с американцами.

В нынешнем сезоне нападающий отдал 2 голевые передачи в 10 матчах Первой лиги. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 тысяч евро.

Главное в Европе

«Барселоне» снова отказали в регистрации Ольмо

Суд первой инстанции отклонил заявление «Барселоны» о регистрации полузащитника Дани Ольмо, сообщает Mundo Deportivo. Аналогичное решение принято в отношении нападающего Пау Виктора.

Отмечается, что теперь каталонцы смогут заявить этих игроков на вторую часть сезона-2024/25 только в случае одобрения сделки о продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Напомним, 27 декабря коммерческий суд отклонил обращение «Барселоны» о регистрации Ольмо.

В первой половине сезона испанец забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Роналду останется в «Аль-Насре»?

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не намерен покидать чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Marca. Действующий контракт 39-летнего португальца рассчитан до 30 июня 2025 года, но футболист не хочет менять команду, пока не станет чемпионом страны.

Если этого не случится, Криштиану, по данным источника, может принять новый вызов. Но вариант с завершением карьеры точно не рассматривает.

Ранее Роналду заявлял, что считает уровень чемпионата Саудовской Аравии выше, чем у лиги 1.

В нынешнем сезоне португалец забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи в 19 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро. Форвард присоединился к «Аль-Насру» в 2023 году, его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Мартин Субименди. Фото Global Look Press

Одноклубник Захаряна перейдет в «Реал»

Мартин Субименди может продолжить карьеру в «Реале». По данным As, «Мадрид» видит в полузащитнике «Реал Сосьедад» замену Тони Кроосу, который летом завершил карьеру.

Сообщается, что трансфер Субименди также вписывается в стратегию испанского гранда, который нацелен на приобретение молодых испанских футболистов. «Реал» планирует закрыть сделку летом 2025 года.

В текущем сезоне Мартин провел за «Сосьедад» 21 матч, забил один гол и оформил одну результативную передачу.