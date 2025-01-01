Угальде интересуется клуб РПЛ, Глушаков летом завершит карьеру, Осипенко не перейдет в «Краснодар»

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Что в России
«Ростов» опроверг информацию о переговорах с «Краснодаром» по переходу Максима Осипенко.
Ранее сообщалось, что за защитника готовы заплатить 5 миллионов евро в зимнее трансферное окно.
«Информация о том, что с «Ростовом» обсуждают трансфер Максима Осипенко в «Краснодар», не соответствует действительности», — сказал «РБ Спорт» спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин.
В этом сезоне РПЛ 30-летний футболист провел 18 матчей, забил 6 голов и выполнил 3 ассиста. Летом «Краснодар» уже пытался заманить Осипенко, но «Ростов» отклонил все предложения.
Владимир Слишкович продолжит возглавлять «Оренбург», сообщает Metaratings. По данным источника, новое руководство клуба приняло решение сохранить главного тренера, а также рассчитывает усилить состав опытными российскими игроками.
Известно, что в списке трансферных целей — опорный полузащитник, форвард и центральный защитник.
При этом «Оренбург» может покинуть Матиас Перес. У аргентинца есть предложения из-за рубежа.
После 18 туров клуб занимает последнее место в РПЛ, набрав 8 очков.
Один из клубов РПЛ проявляет предметный интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде, сообщает matchtv.ru. При этом красно-белые не собираются продавать игрока конкурентам.
Ранее стало известно, что костариканец может продолжить карьеру в лиге 1, где вариант с подписанием форварда рассматривает «Монако».
Угальде перешел в «Спартак» в 2024 году. В этом сезоне он возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. На его счету 15 мячей в 18 матчах.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ» о завершении карьеры.
— Можно ли сказать, что «Химки» в вашей карьере — последний клуб?
— Думаю, что да.
— То есть этот сезон — финальный?
— Думаю, да, хватит. Там уже в тренерство или куда-то еще, может, на стройку пойду (смеется).
Ранее главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько в интервью Metaratings.ru назвал Глушакова одним из самых титулованных футболистов, с которым ему довелось работать.
3 октября 37-летний футболист перешел в медийную команду «СКА-Ростов». При этом он отметил, что останется в структуре подмосковного клуба.
Что в Европе
«Барселона» сохраняет спокойствие в переговорах о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо, сообщает Sport.es.
По данным источника, в клубе уверены, что смогут подписать с 25-летним уругвайцем новое соглашение. Договор с Араухо заканчивается летом 2026 года.
Защитник провел за каталонцев 150 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.
По информации The Athletic, после неофициальных контактов «Реала» с окружением Трента защитник подтвердил, что рассчитывает перейти в мадридский клуб. В Испании ожидают, что Александр-Арнолд подпишет предварительное соглашение уже в январе.
Известно, что «Реал» предложил англичанину контракт на срок не менее 4 лет и бонус за подписание соглашения.
Футболист станет свободным агентом летом 2025 года. С 1 января он может официально вести переговоры с другими клубами.
В этом сезоне Александр-Арнольд сыграл 22 матча во всех турнирах и отдал 5 голевых передач.
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Эльдор Шомуродов может сменить команду этой зимой.
29-летний футболист из Узбекистана входит в сферу интересов «Эмполи» — клуб рассчитывает усилить линию атаки.
В этом сезоне серии А Шомуродов провел 8 матчей за «Рому», забил 1 гол и отдал 1 ассист.
«Хетафе» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны» Пабло Торре, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонцы могут отпустить хавбека в аренду в январе.
21-летний испанец в этом сезоне забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах. Его контракт с «Барселоной» заканчивается летом 2026 года.