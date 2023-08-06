Неймар возвращается в «Барселону», Хлусевича зовут в Италию, «Тоттенхэм» отказывается от 100 миллионов за Кейна

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Неймар может перейти в «Барселону»

Mundo Deportivo и Diario Sport сообщили главную новость недели — Неймар может вернуться в «Барселону». По информации журналиста Мабхута Аль-Марри (считается хорошо информированным источником, если дело касается «ПСЖ»), 31-летний вингер хочет вернуться в Каталонию и его нынешний клуб не собирается останавливать игрока.

Однако, по данным изданий, в Неймаре не заинтересован Хави — он считает, что бразилец не тот футболист, который нужен его проекту. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что вингер «Барселоны» Усман Дембеле точно отправляется в «ПСЖ», так что звезд в атаке каталонцев после его ухода будет не так много.

Хлусевича ждут в Италии

По данным Metaratings, Даниилом Хлусевичем заинтересовались в «Болонье». Итальянский клуб ищет левого защитника, и 22-летний россиянин считается одним из кандидатов на усиление состава. Впрочем, официального предложения «Спартаку» еще не поступало. Transfermarkt оценивает Хлусевича в 5 миллионов евро.

Переход Тикнизяна в бундеслигу все ближе

Tuttomercatoweb сообщает, что «Вердер» очень близок к покупке Наира Тикнизяна. За 24-летнего армянского защитника, по информации издания, «Локомотив» просит 5 миллионов евро, а немцы дают 4.

«Переговоры по Тикнизяну? Мы получили второе предложение от «Вердера». Но оно меньше 4 миллионов евро», — уточнил «СЭ» спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

Стоимость защитника на Transfermarkt — 2,5 миллиона евро, в 2021 году железнодорожники отдали за него на 3 миллиона больше.

Наир Тикнизян («Локомотив»). Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Интер» покупает Зоммера

Фабрицио Романо подтвердил сделку «Интера» и «Баварии» по трансферу Яна Зоммера — 34-летний голкипер отправится в Италию. Швейцарец присоединился к мюнхенцам в январе, но не хочет быть вторым номером после возвращения Нойера и давно лоббировал свой трансфер. В итоге «Интеру» удалось купить его за 6 миллионов евро. Срок контракта неизвестен.

Переход Кейна в «Баварию» под угрозой

История вокруг главного трансфера лета набирает обороты — 4 августа «Бавария» отправила финальное предложение по Гарри Кейну и установила дедлайн для ответа — конец этого же дня. Условия были гораздо лучше предыдущих, отправленных в «Тоттенхэм»: мюнхенцы предложили 100 миллионов евро и 20 бонусами за одного из лучших нападающих мира. Ранее сообщалось, что именно на такую сумму рассчитывал владелец «шпор» Дэниэл Леви.

Однако, по информации Bild, бизнесмен проигнорировал предложение и улетел в отпуск в Майами — в Мюнхене это расценили как продолжение торгов. Контракт 30-летнего футболиста истекает в 2024 году, Кейн не хочет его продлевать.

Гарри Кейн («Тоттенхэм»). Фото Global Look Press

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