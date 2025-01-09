Угальде может перейти в «ПСЖ», «Сити» подпишет Хусанова, Келлвен покинет ЦСКА?

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

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Виллиан Жозе покинет «Спартак»

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе в ближайшее время станет игроком «Баии», утверждает UOL.

По данным источника, клубы согласовали основные детали сделки. Форвард подпишет с бразильским клубом контракт на три года.

33-летний Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года, подписав соглашение, которое рассчитано на два года.

В этом сезоне бразильский форвард сыграл в 13 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Угальде — в «ПСЖ»?

Как стало известно «СЭ», «ПСЖ» проявляет предметный интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.

Французский клуб следит за ситуацией вокруг футболиста. Не исключено, что трансфер может состояться как в январе, так и летом.

Угальде присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года. В этом сезоне 22-летний форвард провел 22 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 16 голами и 3 результативными передачами.

Келлвен может уйти из ЦСКА

ЦСКА может продать Келлвена в «Атлетико Минейро», сообщает Channel eu Acredito.

Согласно данным источника, сделка по переходу 23-летнего защитника в бразильский клуб оценивается в 5 миллионов евро. Известно, что переговоры проходят непросто, тем не менее на фоне трансфера защитника Бруно Фукса клубы наладили взаимодействие.

Напомним, Келлвен присоединился к армейцам в сентябре 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Его контракт действует до конца июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Михаил Цулая. Фото ФК «Ростов»

Клубам из РПЛ и Европы интересен голкипер молодежки «Ростова»

Голкипер молодежной команды «Ростова» Михаил Цулая попал в сферу интересов двух российских клубов и команд из Европы, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, с представителями футболиста ведут переговоры «Акрон» и «Пари НН». Также по игроку есть контакты из Европы: вратарь может получить грузинский паспорт из-за своего происхождения.

Цулая с 1 января является свободным агентом, однако будущему клубу футболиста необходимо будет выплатить компенсацию «Ростову» в размере всех зарплатных затрат за пять лет, так как желто-синие также сделали предложение своему воспитаннику по новому контракту.

В минувшем розыгрыше группы 3 второй лиги Б 19-летний Цулая провел 23 матча за «Ростов-2», в которых 8 раз сыграл на ноль и пропустил 23 мяча.

ЦСКА нашел нового форварда в Бразилии

Нападающий бразильского «Ред Булл Брагантино» Алеррандро попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает журналист Вене Касагранде.

Московский клуб выступил с официальным предложением и готов заплатить за форварда 6 миллионов евро.

В 2024 году Алеррандро, выступая в составе «Витории» на правах аренды, стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии, забив 15 голов.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Дани Ольмо. Фото Global Look Press

Главное в Европе

«Барселона» все-таки зарегистрировала Ольмо и Виктора

Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» заявить полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона, сообщает пресс-служба организации.

Решение является временным, пока апелляция каталонцев будет рассматриваться в судебных органах.

Ранее сообщалось, что ла лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации игроков на вторую половину сезона. 1 января «Барселона» подала заявку на новую лицензию для Ольмо и Виктора.

Напомним, Дани перешел в «Барселону» в августе прошлого года и был внесен в заявку только на первую половину сезона-2024/25. В контракте игрока есть пункт, позволяющий ему бесплатно покинуть клуб, если он не будет зарегистрирован в январе.

В сезоне-2024/25 26-летний Ольмо забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах. У 23-летнего Виктора 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах.

«Ман Сити» подпишет Мармуша

«Манчестер Сити» и «Айнтрахт» ведут переговоры о переходе форварда Омара Мармуша, сообщает Sky Sports Germany.

Отмечается, что игрок пока не давал устного согласия на трансфер. 25-летнему египтянину нравится во Франкфурте, но он готов уйти в январе. «Сити» может заплатить за Мармуша от 40 до 50 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне форвард забил 18 голов и сделал 12 результативных передач в 24 матчах за «Айнтрахт». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Алфонсо Дэвис. Фото Global Look Press

Дэвис останется в «Баварии»?

«Бавария» ведет переговоры с защитником Альфонсо Дэвисом о продлении контракта.

По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, мюнхенцы оптимистично смотрят на ситуацию с продлением соглашения. Клуб предлагает игроку 4-летний контракт с зарплатой 14-15 миллионов евро в год. Ключевые переговоры запланированы на этой неделе.

Действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» заканчивается летом 2025 года. В этом сезоне он забил 1 мяч и сделал 3 голевых паса в 21 матче за мюнхенцев.

Хусанов перейдет из «Ланса» в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» опережает «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» в борьбе за подписание защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, сообщает журналист Бен Джейкобс. Эту информацию подтверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Джейкобса, «горожане» готовы заплатить за 20-летнего узбека более 30 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Хусанов провел за «Ланс» 16 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.