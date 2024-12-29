Угальде может стать одноклубником Головина, Барриос не покинет «Зенит», «Реал» заберет звезду «Ливерпуля»?

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Что в России?

Барриос не собирается уходить из «Зенита»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Вильмар никогда не говорил, что хочет покинуть «Зенит». Он лишь имел в виду, что у него по контракту осталось три года — а уже после этого возможно возвращение в «Бока Хуниорс» или в одну из двух команд чемпионата Колумбии», — сказал Поссо «СЭ».

Ранее Барриос сообщил, что хотел бы вернуться в «Боку» для реванша за финал Кубка Либертадорес-2018, в котором его команда проиграла «Ривер Плейту», и выиграть главный южноамериканский трофей.

«Вернуться в Колумбию? Здесь я хотел бы сыграть за две команды. Давайте подождем, чтобы посмотреть, что произойдет. Названия говорить не буду, а цвета — желтый и зеленый.

У меня контракт с «Зенитом» до 2027 года. Я продолжаю наслаждаться пребыванием там со своей семьей, я счастлив там, но мы надеемся вернуться [на родину] в какой-то момент. Если такая возможность появится, пусть это будет благословением для моей семьи.

«Кубок Либертадорес? Эта заноза до сих пор сидит во мне. До сих пор есть желание поквитаться с «Ривером». Но мое желание [вернуться] и желание «Боки» — не одно и то же», — сказал колумбиец Noticias de Caracol.

Напомним, Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, став шестикратным чемпионом России в составе петербургского клуба.

Кирилл Панченко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Панченко покинул «Химки»

«Химки» объявили о расторжении контракта с нападающим Кириллом Панченко. Игрок и клуб расстались по обоюдному согласию.

Панченко выступал за подмосковную команду с 2023 года. В текущем сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах без результативных действий.

35-летний форвард также известен по игре за ЦСКА, московское «Динамо», «Мордовию», «Томь», тульский «Арсенал» и «Тамбов».

Угальде может перейти в «Монако»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заинтересовал «Монако», сообщает журналист Мохамед Тубаш-Тер в соцсети X.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду красно-белых проявляют несколько английских топ-клубов, в том числе «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

Костариканец выступает за «Спартак» с января 2024 года. В первой части сезона-2024/25 он провел 22 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и оформил 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро. Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.

Рандаль Коло-Муани. Фото AFP

Главное в Европе

Коло-Муани перейдет в «Милан»?

«Милан» заинтересован в аренде нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло-Муани, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации инсайдера, парижане готовы отпустить 26-летнего француза, но хотят, чтобы итальянцы полностью покрывали зарплату футболиста, что может стать проблемой для «Милана».

Также интерес к Коло-Муани проявляют «Бавария», «Ювентус» и ряд представителей АПЛ.

Коло-Муани выступает за «ПСЖ» с сентября прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Александр-Арнолд хочет уйти в «Реал»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд уведомил клуб о желании перейти в «Реал», сообщает Marca.

Это произошло после того, как мерсисайдцы попытались убедить игрока продлить контракт, который рассчитан до лета 2025 года. Отмечается, что «Мадрид» готов приобрести футболиста зимой или дождаться лета, чтобы подписать его бесплатно.

В текущем сезоне Александр-Арнольд сыграл 22 матча во всех турнирах и отдал 5 голевых передач.

Данило и Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Капитан «Ювентуса» выставлен на трансфер

«Ювентус» выставил на трансфер защитника Данило, сообщает Relevo.

По данным источника, клуб официально объявил об этом бразильцу. Контракт капитана клуба истекает летом 2025 года.

В этом сезоне Данило провел за туринцев 16 матчей и сделал 1 голевой пас. 33-летний игрок выступает за «Ювентус» с 2019 года. За это время он провел 213 матчей, забил 9 голов и сделал 14 результативных передач.

Балотелли выгоняют из «Дженоа»

Марио Балотелли может покинуть «Дженоа» спустя несколько месяцев после подписания контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

34-летний игрок присоединился к итальянскому клубу в качестве свободного агента в конце октября.

Утверждается, что форвард может перейти в мексиканский «Крус Асуль», стороны активно ведут переговоры и близки к соглашению.

В текущем сезоне итальянец сыграл в 6 матчах серии А, не отметившись результативными действиями.

Дани Ольмо. Фото Reuters

Ольмо ждут в АПЛ

«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании контракта с полузащитником «Барселоны» Дани Ольмо.

По информации The Times, клубы АПЛ хотят воспользоваться ситуацией с отказом в регистрации игрока на вторую половину сезона, который получили каталонцы.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые включили в контракт Ольмо пункт о бесплатном уходе. Соглашение с 26-летним хавбеком действует до лета 2030 года.

В первой половине сезона испанец забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Кьеза уйдет из «Ливерпуля»

Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Foot Mercato Валентен Фейетт.

В данный момент речь идет о варианте с арендой футболиста: в итальянце заинтересованы «Наполи», «Интер», а также «Фиорентина».

27-летний Кьеза перешел в «Ливерпуль» летом 2024 года из «Ювентуса» за 13 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2028 года.

В текущем сезоне АПЛ Федерико провел один матч.