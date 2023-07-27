«Аль-Хиляль» объявил Малкома и получил отказ от Мбаппе, АПЛ не отпускает Санчеса в «Спартак», «Зенит» не захотел усиливать ЦСКА

Трансферы и слухи — в обзоре от «СЭ».

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома

То, о чем говорили все последние дни, свершилось — в Саудовской Аравии объявили о переходе самого знаменитого бразильца «Зенита». Трансфер Малкома за 60 миллионов евро стал самым дорогим в истории РПЛ, а еще таким же в его новой лиге — ранее саудовцы заплатили 55 миллионов евро за Рубена Невеша из «Вулверхэмптона».

При этом «Зенит» в своих соцсетях трансфер пока не оглашал — это сделал только «Аль-Хиляль», выложив фотографию Малкома с подписания контракта. Однако председатель правления питерцев Медведев подтвердил, что договоренность достигнута и клуб действительно получит именно 60 миллионов евро. Зарплата 26-летнего бразильца, как уже сообщалось ранее, составит 18 миллионов евро, контракт — на четыре года.

Санчеса не будет в «Спартаке»

Топового трансфера на вход в РПЛ пока не будет — Давинсон Санчес отказался ехать в «Спартак». Ранее красно-белые согласовали условия его перехода с «Тоттенхэмом», «шпоры» должны были получить 15 миллионов евро. Однако в последний момент вмешалась АПЛ и рекомендовала не вести дел с российскими клубами по политическим причинам. Из-за этого трансфер 27-летнего колумбийского защитника сорвался, что официально подтвердил агент игрока.

Мбаппе отказался от «Аль-Хиляля»

Главная новость последней недели — подтвержденные многочисленными инсайдерами (включая самых топовых) слухи о том, что Мбаппе заинтересовал «Аль-Хиляль». Причем настолько, что саудовцы готовы были заплатить «ПСЖ» 300 миллионов за контракт Килиана, а 24-летнему футболисту — сумасшедшие 700 миллионов евро за сезон.

Букмекеры считали, что шансы заполучить француза у «Аль-Хиляля» и «Реала» были примерно равными, однако 26 июля газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе вышел из переговоров. Более того, он в них даже не вступал — нападающий просто не явился на встречу.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Странные отношения Де Хеа и «Баварии»

Днем 26 июля появилась интересная новость — Bild сообщил об интересе «Баварии» к Давиду де Хеа. 32-летний испанский вратарь после расставания с «МЮ» пребывает в статусе свободного агента, а мюнхенцам и, в частности, главному тренеру Томасу Тухелю не хватает высококлассного вратаря. Нойер продолжает лечение, а Зоммер «на чемоданах» и хочет в «Интер». По этой причине в клубе обратили внимание на де Хеа.

Однако уже вечером от журналиста Флориана Плеттенберга пришло уточнение — в Мюнхене отказались от варианта с испанцем. Якобы в «Баварии» все еще рассчитывают на Нойера как на первого вратаря, а держать де Хеа в запасе с его зарплатой — неразумно. Да и сам голкипер не хочет быть на подмене — так что трансфера, по всей видимости, не будет.

«Зенит» не отпустил Сутормина в ЦСКА

По информации «СЭ», «Зенит» и ЦСКА еще до очного матча в Суперкубке договорились об аренде 29-летнего полузащитника Сутормина. Сделка устраивала всех — игрок явно засиделся в запасе питерцев и хотел практики, армейцам необходимо было такое усиление, а «Зенит» мог освободить перегруженную раздевалку. Однако после Суперкубка сине-бело-голубые отказались от сделки — чтобы не усиливать конкурента.

Что еще происходит на трансферном рынке: