Свободные агенты лета-2023: куда перейдут Дзюба, Дзагоев и Кузяев?

У 10 топ-игроков истекают контракты.

Через три недели в России завершится сезон, а у некоторых футболистов истекут сроки контрактов с клубами. «СЭ» называет топ-10 свободных агентов по трансферной стоимости, которые этим летом могут стать востребованными на рынке.

Далер Кузяев («Зенит»)

Цена на Transfermarkt: 10 миллионов евро

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Пятикратный чемпион России предпримет очередную попытку покинуть «Зенит»: в 2020 году россиянин уже пытался уехать в Европу, а также был близок к трансферу в «Локомотив», но в итоге подписал новый контракт с питерцами. После этого сезона соглашение истекает, так что Кузяев открыт к предложениям.

30-летний хавбек по-прежнему мечтает о европейской карьере и уже сообщил об этом руководству «Зенита».

Интерес к Кузяеву обозначил турецкий «Фатих Карагюмрюк», где выступает бывший одноклубник Далера — Магомед Оздоев. «Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока. Посмотрим, как все будет, потому что трансферный рынок откроется еще нескоро. В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали», — сказал в начале мая спортивный директор клуба Мурат Акын.

Станислав Черчесов также хочет видеть Кузяева в своем клубе: чемпион Венгрии «Ференцварош» летом начнет отбор в основной турнир Лиги чемпионов и нуждается в усилении. По данным «СЭ», экс-тренер сборной России не против подписать российского игрока.

Артем Дзюба («Локомотив»)

Цена на Transfermarkt: 4 миллиона евро

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Лидер «Локомотива» и один из самых ярких футболистов РПЛ в ближайшее время должен определиться со своим будущем. Уже были новости о том, что «Локомотив» намерен сохранить форварда, который по результативности (8+4) весной уступает только Малкому (11+2).

Но пока нет ясности, достигнута ли между сторонами договоренность. В конце апреля инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Локо» предложил Артему контракт по схеме 1+1. Однако Дзюбу не устроили условия соглашения.

Представитель футболиста Леонид Гольдман подтвердил факт начала переговоров и подчеркнул, что «Локо» остается приоритетным вариантом, однако добавил: ему уже поступает много звонков из других команд.

Если Дзюба не договорится с клубом, на рынке может появиться очень востребованный свободный агент.

Дмитрий Полоз («Ростов»)

Цена на Transfermarkt: 3 миллиона евро

Фото «СЭ»

До сих пор неясно будущее Дмитрия Полоза, чей контракт с «Ростовом» истекает летом.

В марте этого года форвард вообще заявил, что не в курсе истекающего контракта: «Буду ли продлевать? Пока мне никто не предлагал», — сказал он «РБ Спорт».

В конце апреля ситуацию прояснил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин: «Наверное, предложим новый контракт. Мы все объявим официально на сайте. Переговоры мы не комментируем, прокомментируем результат», — сказал он ТАСС.

Полоз — второй бомбардир «Ростова» в РПЛ (8 голов) и уступает только Николаю Комличенко (10), при этом он не отмечался результативными действиями с ноября прошлого года и за последними матчами наблюдал из запаса. Возможно, сомнения клуба из-за статистики игрока и осложняют переговоры.

Илья Самошников («Рубин»)

Цена на Transfermarkt: 2,5 миллиона евро

Федор Успенский, Фото «СЭ»

Лидер «Рубина» после выхода казанцев в РПЛ сменит команду. Его нынешний контракт истекает летом, но стороны не ведут переговоры о продлении.

Зимой, по данным «СЭ», Самошников подписал предварительное соглашение с «Локомотивом». Правда, поступали новости и об очередном неудачном медосмотре (как было летом в ходе трансферной саги с переходом в «Динамо»).

В «Рубине» в последнее время никак не комментировали ситуацию с контрактом игрока. По данным «СЭ», в руководстве уже заняты поисками замены Самошникову и понимают, что в следующем сезоне его в команде не будет.

К слову, помимо «Локомотива» Илья был интересен «Зениту». Не исключено, что летом питерцы могут снова включиться в борьбу за защитника.

Артур Юсупов («Сочи»)

Цена на Transfermarkt: 2 миллиона евро

Александр Федоров, Фото «СЭ»

За три года в «Сочи» 33-летний полузащитник стал одним из лидеров раздевалки, а его связка с Кристианом Нобоа в прошлом сезоне принесла сочинцам серебряные медали. В этом году дела складываются хуже: «Сочи» меняет тренеров, результаты и игра никого не устраивают. Возможно, поэтому летом Юсупов может сменить обстановку.

Осенью он рассказывал об интересе из Турции: «У меня там есть варианты, даже как-то со мной связывались. Но не знаю. До конкретики дело ни разу не доходило, а мне хотелось бы остаться в России. Кто связывался? Какие-то средненькие команды. Но я об этом даже не думаю. Во-первых, у меня есть контракт. Во-вторых, пока не особо хочется в Турцию», — говорил Юсупов «РБ Спорт».

Хавбек подчеркивал, что хотел бы остаться в «Сочи», а если не получит хороших предложений, то не пойдет даже в Первую лигу и, скорее всего, завершит карьеру. Но до этого вряд ли дойдет.

Сергей Терехов («Сочи»)

Цена на Transfermarkt: 1,5 миллиона евро

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Помимо Юсупова, «Сочи» может потерять еще одного лидера.

«Идет обычный диалог с футбольным клубом «Сочи». Я думаю, торопиться никуда не надо ни им, ни мне, поэтому все в рабочем режиме. Каков шанс, что останусь? 50 на 50. Можно остаться, можно нет. Меня пока здесь все устраивает, посмотрим, как будет дальше», — рассуждал Терехов в интервью «СЭ» в апреле.

Как сообщал Иван Карпов, Терехов интересен «Оренбургу» и «Рубину», хотя уже получил предложение о продлении контракта от «Сочи».

По данным «СЭ», в «Рубине» действительно рассчитывают подписать опытного футболиста. В трансфере заинтересован и спортивный директор казанцев Эдуард Сафонов, который работал с Тереховым в «Оренбурге» и до сих пор находится с ним в хороших отношениях.

Алексей Ионов («Краснодар»)

Цена на Transfermarkt: 1,5 миллиона евро

Александр Федоров, Фото «СЭ»

В 2020 году Ионов подписал трехлетний контракт с «Краснодаром», о продлении которого информации не поступало.

При этом 34-летний футболист проводит свой самый результативный сезон в команде: в 24 матчах РПЛ у него 6 голов. Возможно, поэтому «быки» попробуют сохранить Алексея. По данным «РБ Спорт», Сергей Галицкий готов предложить ветерану годичный контракт.

Сам Ионов давно не давал интервью и не рассказывал о планах, поэтому о его будущем остается только догадываться.

Иван Игнатьев («Локомотив»)

Цена на Transfermarkt: 1,5 миллиона евро

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Приход Артема Дзюбы в «Локомотив» резко снизил количество игрового времени Ивана Игнатьева. Нападающий подписывался на один сезон и, по данным «СЭ», летом точно покинет Черкизово.

Сам форвард тоже не скрывал, что недоволен своим статусом и рассматривает вариант со сменой обстановки: «Я делаю все, что в моих силах. Тренируюсь по максимуму. Хочу получить шанс, но пока возможности нет. Мне кажется, любой спортсмен будет этим недоволен. Я не играю. Но я не обсуждаю решение тренера, это его дела. Наверное, буду выбирать в будущем клуб, где буду больше играть».

По словам агента игрока Алана Агузарова, он работает над вариантами в Турции и Израиле. В частности, интерес к Игнатьеву проявляет «Хапоэль» Беэр-Шева, где выступает друг футболиста и клиент Агузарова — Магомед-Шапи Сулейманов. Так что приятели из академии «Краснодара» могут начать новый сезон в одной команде.

Дмитрий Живоглядов («Локомотив»)

Цена на Transfermarkt: 1,2 миллиона евро

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

28-летний защитник проводит четвертый сезон в «Локомотиве», но в последнее время потерял место в составе (в 2023 году он был на поле лишь 16 минут) и летом будет вынужден искать новый клуб — его контракт продлен не будет.

«Локомотив» летом ждет нового правого защитника — Самошникова из «Рубина». Поэтому уход Живоглядова вполне логичен.

Зимой Дмитрия предлагали нескольким клубам РПЛ, а в прошлом сезоне его пытался подписать «Рубин». Так что вряд ли у футболиста возникнут проблемы с поиском команды.

Алан Дзагоев («Рубин»)

Цена на Transfermarkt: 1 миллион евро

ФК «Рубин»

32-летний полузащитник «Рубина» переходил к казанцам по приглашению Леонида Слуцкого, который по ходу сезона внезапно покинул клуб. В итоге Дзагоев поработал уже с тремя разными тренерами, но летом может сменить команду — его срок контракта с казанцами истекает.

Зимой Алан в интервью «СЭ» рассказывал, что у него были варианты в Европе и он не против поиграть за рубежом.

«Хотел бы поехать играть в Турцию. Посмотрим, я спокоен: будет вариант, устраивающий и меня, и «Рубин», — рассмотрю. Летом были варианты за границей. Команду не буду называть, но я был уже на низком старте. Не получилось, потому что сразу много агентов активизировалось», — отмечал он.

Возможно, этим летом агенты не помешают Дзагоеву уехать в Европу в 32 года. Судя по всему, «Рубин» пока не предлагал игроку новый контракт и будет серьезно обновлять состав под премьер-лигу.