Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно

В Европе завершился событийный регистрационный период. Выделяем его главные тенденции.

Охота на героев Катара

Чемпионаты мира всегда значительно влияют на интерес клубов к лучшим игрокам турнира — особенно к тем, кто раньше был не на слуху. ЧМ-2022 не стал исключением, хоть и проходил зимой. В январское трансферное окно мало кто серьезно укрепляет состав, поэтому и массового круговорота героев катарского турнира не было. Однако тенденция все равно сохранилась.

Лакомыми кусками на трансферном рынке были марокканцы. В частности, цементировавшие опорную зону сборной в Катаре Аззедин Унаи и Софьян Амрабат. Первый перебрался из «Анже» в «Марсель» за восемь миллионов евро, а другой долго вел предметные переговоры о переходе из «Фиорентины» в «Барселону» на правах аренды. Должен был сменить клуб и Хаким Зиеш — «ПСЖ» собирался арендовать хавбека у «Челси» в последние часы перед дедлайном, но лондонцы трижды высылали во Францию неверные документы.

Хорватов тоже многие хотели видеть у себя. Например, автор голевой передачи в матче с Бразилией Мислав Оршич сменил загребское «Динамо» на «Саутгемптон», а вратаря Доминика Ливаковича могли купить «Вильярреал» и «Ноттингем Форест». Переход экс-зенитовца Деяна Ловрена в «Лион» — тоже в какой-то степени влияние ЧМ-2022.

В топ-клубы АПЛ перешли два сверкнувших в Катаре голландца: Коди Гакпо — в «Ливерпуль», а Ваут Вегхорст — в «МЮ». Двухметровый австралийский защитник Харри Суттар перед дедлайном перебрался из «Стоук Сити» в «Лестер». Ну а целью номер один для всех топ-клубов предсказуемо стал лучший молодой футболист ЧМ-2022 Энцо Фернандес — «Челси» буквально до последних минут бодался с «Бенфикой», но все же уговорил ее продать своего бриллианта. 121 миллион евро — аргентинец мигом превратился в самого дорогого игрока АПЛ и одну из крупнейших покупок в истории январских окон.

Боули затмил Абрамовича

Вы и не глядя в рейтинг угадаете, что больше остальных зимой потратили представители английской премьер-лиги. В топ-7 основных клубов-покупателей нет команд из других чемпионатов, а главным транжирой января предсказуемо стал «Челси». Синие взорвали рынок в этом сезоне: летом они подписали девять новых игроков, зимой — еще восемь. Чистые расходы лондонцев на приобретения за оба трансферных окна составили 611 миллионов евро — это мировой рекорд с солидным запасом. Раньше больше всех тратила «Барселона» в сезоне-2017/18 — 380 миллионов евро.

При Романе Абрамовиче «Челси» редко закупался посреди чемпионата — за три предыдущие зимы клуб вообще не потратил ни пенни. Наиболее расточительное январское окно в эру российского олигарха пришлось на 2011 год, когда «Челси» заплатил 83,5 миллиона евро за Фернандо Торреса и Давида Луиза. А новый владелец клуба Тодд Боули в первую же зиму потратил больше 300 миллионов евро. В топ-8 крупнейших покупок зимы сразу пять новичков «Челси».

Контракты удлиняются

Самый распространенный вопрос о «Челси»: «Почему клуб не боится финансового фейр-плей?» Одну из лазеек Боули обнаружил благодаря знанию рынка американского спорта (глава «Челси» владеет 20% акций бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс»). В различных лигах США распространены удлиненные контракты: бейсболисты, футболисты и хоккеисты нередко заключают соглашения на 10-12 лет. А в Европе все привыкли, что потолок для новых контрактов — пять сезонов.

Боули сломал систему. Еще летом сразу четыре новичка «Челси» подписали шестилетние контракты, а Уэсли Фофана — семилетний. Зимой Боули пошел дальше: Андрей Сантос, Бенуа Бадиашиль и Нони Мадуэке заключили соглашения на семь с половиной лет, а Мудрик и Фернандес — на восемь с половиной! Такая тактика позволит лондонцам не нарушать ФФП, потому что в бухгалтерском учете потраченная на трансфер сумма будет в равной степени распределяться на каждый год контракта. И вот уже выходит, что Мудрик стоит не 70 миллионов евро без учета бонусов, а примерно 8,2 миллиона в год.

На самом деле эта идея первому пришла не Боули. Еще в девяностые «Бетис» заключил с бразильцем Денилсоном контракт на 11 сезонов, а, к примеру, прошлым летом Дарвин Нуньес, Орельен Тчуамени и Калвин Филлипс подписали шестилетние контракты с «Ливерпулем», «Реалом» и «Манчестер Сити» соответственно. Однако раньше этим никто не злоупотреблял, а Боули явно делает на этом акцент. Как следствие, возмутились футбольные власти: The Times на днях сообщил, что УЕФА собирается официально ограничить действие контрактов пятью сезонами.

Перехваты трансферов становятся обыденностью

Случается, футболист согласовал контракт с одним клубом, а в последний момент перешел в другой. Например, в 2013 году «Челси» утащил из-под носа у «Тоттенхэма» Виллиана, а в 2018-м «Барселона» — Малкома у «Ромы». Прошлым летом тоже был похожий случай: защитник «Севильи» Жюль Кунде уже собирался заселяться в дом Ромелу Лукаку в Лондоне, но «Барселона» перехватила француза у «Челси».

Этой зимой сразу два игрока внезапно перешли не туда, куда должны были изначально. В первом случае украинский вингер Михаил Мудрик даже через соцсети намекал, что готов к скорому трансферу в «Арсенал» — он публично называл Микеля Артету топ-тренером, пока «канониры» сбивали цену на трансфер. Но тут с неба свалился «Челси»: Боули сразу предложил «Шахтеру» 100 миллионов евро, включая бонусы, а «Арсенал» лишь смотрел за сделкой со стороны. Впрочем, лидеры АПЛ мудро инвестировали сохраненные средства: на «Эмирейтс» переехали другой вингер Леандро Троссар, хавбек «Челси» Жоржиньо и польский защитник Якуб Кивиор.

Еще один «угон» футболиста тоже произошел в АПЛ, но его история даже интереснее. Нападающий «Вильярреала» Арно Данжума не только согласовал контракт с «Эвертоном», но и прошел медобследование, а также сделал фотосессию для представления в соцсетях. Однако примерно в то же время ливерпульцы уволили с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда, а на Данжуму вышел «Тоттенхэм». Голландец тут же передумал — на следующий день он перебрался в лондонский клуб и даже успел забить за «шпор» в Кубке Англии.

Полноценной тенденцией эти перехваты пока сложно назвать, но, вполне возможно, число подобных случаев возрастет. Угоны игроков могли бы сказаться на отношениях между клубами, но пример «Челси» и «Арсенала» доказывает, что обид нет: после спорных обстоятельств вокруг трансфера Мудрика лондонские клубы оформили сделку по переходу Жоржиньо. Видимо, таковы теперь правила рынка.

Игроки форсируют переговоры

Футболисты должны быть благодарны своим работодателям, но нередко они вступают с ними в открытый конфликт ради ухода. Этой зимой подобных случаев было несколько, но не все разрешились успешно для игроков.

В «Брайтоне» запротестовал один из лидеров — Леандро Троссар. Сперва бельгиец просто был недоволен тем, что главный тренер команды Роберто Де Дзерби не включил его в заявку на один из матчей, и самовольно покинул базу. А после Троссар через агента начал давить на тренера и клуб. Бельгийцу повезло, что у «Арсенала» в те же числа сорвалась сделка по Мудрику, поэтому он перешел в лондонский клуб, даже на повышение.

А у другого игрока «Брайтона» дела сложились хуже. Эквадорский опорник Мойзес Кайседо многих впечатлил на чемпионате мира и вполне мог пойти по пути Троссара — «Арсенал» предлагал 70 миллионов фунтов, но «Брайтон» отказал. При этом Кайседо не только просил руководство отпустить его, а написал в соцсетях огромный прощальный пост с такими словами: «Горжусь, что выручил для «Брайтона» рекордную сумму трансфера». В итоге эквадорец никуда не ушел — интересно, какая у него будет мотивация весной.

Другой герой ЧМ-2022 Софьян Амрабат тоже пытался покинуть «Фиорентину» — перед закрытием окна марокканец даже отказывался тренироваться, потому что надеялся перейти в «Барселону». Каталонцы действительно хотели видеть у себя хавбека, но могли позволить себе лишь аренду.

Николо Дзаньоло — еще один пример футболиста, ставящего личные интересы выше командных. С полузащитником «Ромы» в январе связывались клубы АПЛ и «Милан». Жозе Моуриньо признавался, что Дзаньоло объявил ему о намерении уйти, и даже не включал его в заявку на матчи — позволял завершить переговоры. «Рома» согласовала все условия трансфера с «Борнмутом», но Николо внезапно отказался туда уходить. После этого римлянам пришлось долго уговаривать футболиста, который вроде бы и так собирался уезжать. За день до закрытия окна Дзаньоло все-таки согласился перейти в «Борнмут», но тут уже развел руками клуб: за эти несколько дней он много потратил, и денег попросту не осталось. Поведением Дзаньоло возмущены все в «Роме» — болельщики даже вывесили оскорбительный баннер у Колизея.

А вот Жоау Канселу клуб сменил. Это одна из самых громких сделок окна: защитник «Манчестер Сити» поссорился с Пепом Гвардиолой и был арендован «Баварией». Канселу — один из лучших футболистов планеты на своей позиции, но после чемпионата мира он потерял место в основе и взбесился из-за этого. Гвардиола показал, что не будет церемониться даже с таким ценным футболистом, и спокойно отпустил португальца к конкурентам в борьбе за Лигу чемпионов.

Последний клуб Криштиану?

Но символом этого трансферного окна все-таки останется Роналду — именно его в будущем станут вспоминать в первую очередь при обсуждении зимы-2023. Португалец совершил эпохальный переход: он впервые покинул Европу, хотя мало кто в это верил, а еще важнее сумма контракта португальца с саудовским «Аль-Насром» — 200 миллионов долларов в год. Нельзя не упомянуть и резонансное интервью Криштиану Пирсу Моргану прямо перед чемпионатом мира — именно Роналду запустил череду демаршей и скандалов этой зимы. Не будь этого интервью, вероятно, и такого числа бунтов не было бы.

Трансфер Роналду фиксирует еще одну тенденцию масштабных вливаний в футбол Саудовской Аравии. Королевство рассчитывает принять у себя чемпионат мира 2030 года и улучшить собственный имидж посредством спорта номер один. Уже разрастаются слухи о том, что другой местный гранд «Аль-Хиляль» собирается переманить к себе Лионеля Месси. Но это уже дело следующих трансферных окон.