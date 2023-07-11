Медина официально в «Спартаке», Малкома зовет «Ливерпуль», игрок «Краснодара» уезжает к Черчесову

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Спартак» объявил о трансфере Медины

«Спартак» в понедельник вечером объявил о трансфере Хесуса Медины из ЦСКА — презентация и подписание контракта прошли на «Открытие Арене», где засветился и Тео Бонгонда.

Это первый за 29 лет прямой переход из ЦСКА в «Спартак. Сам игрок признался, что был рад, когда ему предложили стать футболистом красно-белых. А тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил, что искал левоногого исполнителя, чтобы в составе появился баланс, а также возможность быть непредсказуемыми в атаке.

По информации «СЭ», «Спартак» заплатит за 26-летнего парагвайца 7,5 миллиона евро. Контракт с Мединой подписан до лета 2026 года.

Малком. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Малкома зовут в Саудовскую Аравию и «Ливерпуль»

Агент Тимур Гурцкая в программе «Это футбол, брат!» сообщил о возможном трансфере Малкома из «Зенита» в клуб из Саудовской Аравии. По его данным, 26-летнего бразильца хотят купить за 50 миллионов евро и уже согласовали с ним личный контракт с зарплатой в 10-12 миллионов евро в год.

Лидер «Зенита» в конце июня вернулся в Санкт-Петербург и проводит сборы с командой. В клубе информацию о переговорах по трансферу бразильца не подтвердили: «Предложений по Малкому не поступало», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сине-бело-голубых.

По данным Foot Mercato, в услугах футболиста также заинтересован «Ливерпуль». При этом источник утверждает, что, несмотря на внимание английского клуба, 26-летний бразилец все еще думает о возможном переходе в «ПСЖ» и надеется на предложение парижан.

Контракт бразильца с «Зенитом» действует до июня 2027 года.

Клаудиньо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Фламенго» предлагает 15 миллионов евро за Клаудиньо

«Фламенго» провел переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Клаудиньо, сообщает Globo.

По данным источника, бразильский клуб предложил за 26-летнего футболиста 15 миллионов евро и дополнительные бонусные выплаты, зависящие от числа сыгранных хавбеком матчей и достижений команды.

Руководство «Зенита» отклонило предложение, потребовав больше денег. В начале июня «СЭ» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга оценивает стоимость бразильца в 30 миллионов евро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 полузащитник забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Контракт игрока с российской командой действует до конца июня 2027 года.

Кристиан Рамирес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рамирес едет к Черчесову в «Ференцварош»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес отправится в «Ференцварош». О вероятности трансфера сообщил инсайдер Иван Карпов. По данным «СЭ», клуб из Венгрии заплатит за 28-летнего эквадорца 1,2 миллиона евро.

Изначально «быки» просили за защитника 1,5 миллиона евро, но в «Ференцвароше» эту сумму посчитали завышенной, так как не привыкли тратить такие средства на трансферы. Самая дорогая покупка при Черчесове с декабря 2021 года — приобретение хавбека Адамы Траоре из «Шерифа» за 2 миллиона евро.

Что касается Рамиреса, то он еще в конце мая сообщил, что после сезона-2022/23 покинет Россию, и признавался, что хотел бы вернуться в Венгрию. Именно из «Ференцвароша» в 2017 году защитник и переходил в «Краснодар».

Супруга футболиста — гражданка Венгрии, а их дети учатся в Будапеште.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

«Реал» уверен в трансфере Мбаппе

Переход Мбаппе в «Реал» — главная трансферная сага этого лета, которая ежедневно обрастает новыми подробностями.

Журналист испанской Marca Рамон Альварес де Мон делится свежими новостями: ожидается, что договоренность между клубами будет достигнута на этой неделе или в начале следующей. В мадридском клубе полагают, что руководство «ПСЖ» «разблокирует» ситуацию и одобрит переход нападающего. Оба клуба и сам Мбаппе уверены, что сделка состоится в ближайшее время.

Контракт 24-летнего француза с «ПСЖ» истекает в конце следующего сезона. Ранее Килиан отклонил три предложения Парижа о продлении соглашения. Развязка близка.

«Такой трансфер — это редкость». Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» и все объяснил