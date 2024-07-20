Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Вендел переходит в «Галатасарай»

Полузащитник «Зенита» Вендел близок к переходу в «Галатасарай», сообщает турецкое издание Fotomac. По данным источника, клуб заплатит за трансфер 26-летнего бразильца 16 миллионов евро. «Галатасарай» должен объявить о переходе в эти выходные.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил четыре гола и сделал 10 результативных передач.

Даниил Одоевский. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Одоевский — в «Ростове»

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский перешел в «Ростов» на правах аренды, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Контракт 21-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2027 года.

В прошедшем сезоне вратарь отыграл в аренде за «Волгарь», провел 26 матчей, пять раз сыграл на ноль.

Зазвонкин — в «Балтике»

Полузащитник московского «Динамо» Иван Зазвонкин на правах аренды перешел в «Балтику», сообщает пресс-служба калининградцев. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. У «Балтики» есть опция выкупа 20-летнего футболиста.

Зазвонкин является воспитанником «Динамо». Полузащитник провел один матч за бело-голубых и отличился одним голом. В прошлом сезоне Зазвонкин на правах аренды играл за «Черноморец». В Первой лиге футболист провел семь матчей и забил один мяч.

Ламкель Зе — в Махачкале?

Нападающий Дидье Ламкель Зе заинтересовал махачкалинское «Динамо». Об этом сообщает Africafoot. По данным источника, в скором времени российский клуб сделает предложение игроку, который является свободным агентом. Также интерес к нападающему проявляют «Пари НН», а также турецкие «Умраниеспор» и «Гезтепе».

Ламкель Зе играл за «Химки» в 2022 году, провел три матча и забил два гола. Последним клубом 27-летнего форварда был «Метц», за который он сыграл в 20 матчах и забил четыре гола. Также на счету игрока три матча за сборную Камеруна.

Ваня Дркушич. Фото Global Look Press

Дркушича не будет в «Динамо»?

Агент Младен Ратковица, который представляет интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, в разговоре с «СЭ» опроверг новость об интересе «Динамо» к защитнику. Ранее об это писало издание «Евро-Футбол». «Это неправда. Мы не знаем ничего о «Динамо», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. В минувшем сезоне футболист сыграл в 24 матчах и забил два мяча.

«Вест Хэм» хочет подписать Канте

«Вест Хэм» намерен подписать полузащитника «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте, сообщает The Guardian. По информации источника, лондонцы ведут переговоры с саудовским клубом. Сумма трансфера может составить 23 миллиона евро. Отмечается, что сам Канте доволен нынешней командой, но был бы рад вернуться в Лондон.

Канте перешел в «Аль-Иттихад» в 2023 году. Всего за клуб из Саудовской Аравии 33-летний футболист провел 44 матча, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Мануэль Угарте. Фото Global Look Press

Угарте — в «МЮ»?

Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира. По данным источника, на 23-летнего уругвайца претендует «Манчестер Юнайтед». Английский клуб согласовал с игроком личные условия контракта, который будет рассчитан до лета 2029 года.

В прошлом сезоне Угарте провел 37 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.

Морено — в «Комо»

«Комо» объявил о подписании контракта с защитником Альберто Морено. Стороны заключили контракт на один год с возможностью продления еще на сезон 32-летний испанец перешел в итальянский клуб на правах свободного агента.

Последние пять сезонов Морено провел в «Вильярреале». В минувшем сезоне он сыграл за клуб 33 матча, забил два мяча и оформил три ассиста.

Тома Менье. Фото Global Look Press

Менье — в «Лилле»

«Лилль» объявил о переходе бельгийского защитника Тома Менье. 32-летний футболист подписал контракт на два года. Ранее защитник выступал за дортмундскую «Боруссию», «ПСЖ», «Брюгге» и «Виртон».

С февраля Менье играл за «Трабзонспор». Он провел за турецкий клуб 19 матчей, забил один гол и отдал семь результативных передач.