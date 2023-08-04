«Это Холанн среди защитников!» «Ман Сити» подписывает Гвардиола за 90 миллионов — это новый трансферный рекорд

Хорват правда так хорош?

Увы, но уже скоро нам какое-то время придется жить с шутками и каламбурами про Гвардиолу и Гвардиола. «Манчестер Сити» наконец-то договорился с «Лейпцигом» о трансфере защитника сборной Хорватии. Об этом сообщили практически все авторитетные европейские инсайдеры — от Фабрицио Романо до Дэвида Орнштейна. Сумма сделки составит 90 миллионов евро. В пятницу 21-летний игрок прилетел в Манчестер на медобследование.

Все это означает, что через несколько дней, когда трансфер будет завершен, Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории, обойдя в этом списке Виргила ван Дейка и Харри Магуайра.

Если посмотреть, забавный выходит список. Только ван Дейк стал тем, кого в нем видели — ключевым игроком, лидером, оплотом. А теперь, после отъезда Джордана Хендерсона в Саудовскую Аравию, новым капитаном «Ливерпуля». Магуайр превратился в героя мемов и объект насмешек (справедливо или нет — другой вопрос, тут просто констатация факта). Фофана изначально выглядел игроком, за которого жестко переплатили, да еще и с печальным анамнезом. Карьеру Эрнандеза губят травмы (помните его «кресты» в первом же матче на ЧМ-2022?). А де Лигт — футболист-загадка. Голландец выглядел в перспективе как лучший защитник поколения, Барези/Мальдини/Тюрам/Пуйоль/кого там еще принято называть 2020-х. Но пока так и не стал им.

Сейчас кажется, что Гвардиол ближе к пути ван Дейка, нежели Магуайра, но так ли это, будет понятно только через пару лет.

Зачем вообще «Манчестер Сити» Гвардиол?

Наверняка этот трансфер станет и предметом давнишних шуток про то, что Пеп Гвардиола опять купил центрального защитника за много миллионов евро, но, в общем-то, переход Гвардиола довольно обоснован. Оборонительная линия «Сити» этим летом на пороге серьезных перемен: Кайл Уокер ведет переговоры с «Баварией», Жоау Канселу после аренды в Мюнхене во второй половине прошлого сезона не входит в планы клуба, существует и вероятность ухода Эймерика Ляпорта. Хорват видится заменой как раз последнему — он тоже левоногий центральный защитник с превосходным пасом. То есть это точно не трансфер из серии «а давайте купим еще одного крутого игрока просто потому, что мы это можем».

Фото Global Look Press

Гвардиол действительно так хорош?

Здесь важно не то, насколько хорват абстрактно силен и талантлив. Важно, что Гвардиол идеально подходит под систему и философию Гвардиолы. Это не история Эрлинга Холанна, ради которого «Сити» пришлось довольно серьезно адаптироваться — впрочем, это взаимный процесс. Но то было все же исключение. Обычно у испанского тренера игрок должен быть готов выполнять роли, которые ему предлагаются. У Гвардиола не должно возникнуть с этим проблем.

Хорват очень хорош с мячом, он отлично видит поле и читает игру. Он совершенно свободно может исполнять диагонали во фланг, забросы за спину центральным защитникам или же, если нужно, сам протащить мяч, сломав прессинг и оборонительные линии соперника, а потом отдать проникающую передачу. Последние два пункта как раз под Холанна, который, как никто, умеет открываться за спину.

По данным Smarter Scout, по итогам двух последних сезонов Гвардиол входит в топ-20 центральных защитников Европы по числу обостряющих действий (из топ-5 чемпионатов, которые в среднем сыграли не менее 900 минут). Лидер там, кстати, как раз Ляпорт, а на втором месте Люка Эрнандез. У хорвата в среднем 5,5 таких действий за матч.

Но это все как раз не удивляет. Было бы странно, если бы Гвардиола взял в «Сити» защитника, который способен дать пас только на 10 метров ближнему. То, что делает Гвардиола таким ценным (во всех смыслах), — умение обороняться.

На первый взгляд, звучит смешно, но, если говорить просто и коротко, современный футбол выхолащивает в защитниках этот навык. Гвардиола — не только великий тренер, но еще и великий визионер и великий трендсеттер. Он заложил моду, которой все хотят следовать. И где хотят, чтобы у защитника в первую очередь был первый пас и способность удерживать мяч под прессингом, а оборонительные скиллы задвигаются на второй план. Не привозишь на ровном месте — уже хорошо.

Гвардиол при относительно небольшом по современным меркам росте (185 см) чрезвычайно силен физически, быстр, здорово читает игру и хорош в верховых единоборствах. Впрочем, иногда хорвата подводит самоуверенность — он любит агрессивно выбрасываться вперед, что приводит или к фолам, или к потере пространства за спиной. Другой момент, который может насторожить фанатов «Сити», — это статистика при игре один в один. Согласно данным ресурса FBRef, Гвардиол выигрывает только 40,6% таких эпизодов, тогда как тот же Рубен Диаш — 72,2%, а Натан Аке — 70%.

Фото Global Look Press

Еще один плюс Гвардиола — опыт. К 21 году у него 31 матч в еврокубках и 21 игра за сборную Хорватии, в составе которой он стал бронзовым призером ЧМ-2022.

«Гвардиол — лучший центральный защитник мира. То, как зрело он играет, просто невероятно», — так отзывался о нем главный тренер хорватов Златко Далич во время турнира в Катаре.

А в «Лейпциге», согласно данным The Athletic, Гвардиола называли «Холанном среди защитников».

Комплимент, оправдать который будет непросто — 50 отборов не так заметны, как 50 голов. Особенно с ценником в 90 миллионов, который будут вспоминать после каждого пропущенного «Сити» гола, это неизбежно. С другой стороны, нынешний «МС» — это среда, где у Гвардиола есть все шансы стать лучшим защитником поколения.