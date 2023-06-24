«Зенит» ведет еще одного бразильца. Кордобой интересуются в Саудовской Аравии. «МЮ» хочет подписать звезду «Челси»

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Звезда «Краснодара» Джон Кордоба интересен клубам из Саудовской Аравии, сообщает «РБ Спорт». 30-летний форвард готов рассмотреть такое предложение, если получит запрос. Сумма трансфера может составить 12-15 миллионов евро.
Ранее интерес к колумбийцу проявлял турецкий «Галатасарай», который ищет усиление перед участием в квалификации Лиги чемпионов. Но «Краснодар» пока не получал никаких официальных предложений.
Кордоба — лучший бомбардир «Краснодара» в прошедшем сезоне РПЛ (14 голов в 23 матчах) и лучший бомбардир розыгрыша Кубка России (7 голов).
По информации UOL, «Зенит» продолжает переговоры по приобретению 17-летнего вингера «Коринтианс» Педро. Питерский клуб собирается приобрести 50% прав на игрока за 12 миллионов евро, при этом 30% останутся у «Коринтианс». Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро, в то время как сумма отступных в его контракте составляет 120 миллионов.
«Ньюкасл» закрыл сделку по переходу Сандро Тонали из «Милана», сообщает Фабрицио Романо. 23-летний полузащитник уже прошел медосмотр, а клубы согласовали переход.
По данным инсайдера, «Ньюкасл» заплатит за итальянца 70 миллионов евро без учета бонусов. Сам игрок будет получать 7 миллионов евро за сезон по контракту до 2029 года.
Клубам осталось только объявить о переходе официально. Тогда трансфер Тонали станет самой дорогой продажей миланского клуба в истории, превзойдя переход Кака в «Реал» в 2009 году за 67 миллионов евро. Также это будет рекордная продажа итальянского игрока в истории.
После продажи немецкого атакующего полузащитника Кая Хавертца в «Арсенал» «Челси» готовит усиление атаки и практически оформил трансфер форварда «Вильярреала» Николаса Джексона.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что лондонский клуб выкупает 21-летнего нападающего за сумму в размере около 35 миллионов евро. Такие отступные были прописаны в контракте игрока с испанским клубом. Сам Джексон хочет продолжить карьеру в Англии. Речь идет о контракте на пять лет.
В мае сенегалец был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании — он забил пять мячей и сделал два ассиста. А всего у форварда 12 голов в 26 матчах чемпионата.
«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток подписать полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта. Фабрицио Романо сообщил, что манкунианцы сделали третье финальное предложение лондонцам с отступными более 55 миллионов фунтов.
Ранее «Челси» ответил отказом на предложения «МЮ» в 40 миллионов и 45+5 миллионов фунтов, рассчитывая на сумму в 65 миллионов с учетом бонусов.
Инсайдер при этом отмечает, что сделка близка к завершению. С самим игроком «МЮ» уже согласовал все детали личного контракта и осталось лишь утвердить отступные с «Челси».
Контракт Маунта с лондонским клубом истекает через год, поэтому в «МЮ» уверены, что лондонцы примут их предложение, иначе летом 2024 года он уйдет из клуба свободным агентом.
Миланский гранд после финала Лиги чемпионов собирается усилить состав. La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Интер» договорился с «Боруссией» М о трансфере 25-летнего нападающего Маркуса Тюрама — сторонам остается только подписать контракт. В борьбе за француза нерадзурри опередили «ПСЖ», «Милан» и РБ «Лейпциг».
Также в скором времени должно быть объявлено о переходе защитника Сесара Аспиликуэты. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что испанец досрочно расторгнет контракт с «Челси» (истекающий летом 2024-го) и подпишет двухлетний контракт с «Интером».