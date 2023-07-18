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Трансферы

Сегодня, 08:30

«Зенит» перехватил Эраковича у «Спартака», Санчес близок к переезду в Россию, «Интер» зовет форварда «Арсенала»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Страхиня Эракович.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Зенит» представил Марио Фернандеса

Самый неоднозначный трансфер этого лета в РПЛ все-таки случился — Марио Фернандес официально стал игроком «Зенита». Защитник подписал контракт по схеме «1+1». По данным «СЭ», зарплата новичка составит менее двух миллионов евро в год.

Трансфер Марио сопроводили резонансные высказывания о бывшем клубе — ЦСКА: «Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил, — слава богу, так и произошло», — сказал он в первом интервью о матче за Суперкубок, в котором армейцы проиграли «Зениту» по пенальти.

А затем Марио описал свою версию, как развивались события вокруг его перехода, упрекнув ЦСКА: якобы у армейцев были шансы его вернуть, но клуб этого не сделал.

ЦСКА не остался в стороне и тоже выпустил заявление, закончив его фразой: «Прошлым летом мы говорили «до свидания». Теперь настало время сказать «прощай».

Матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» на «ВЭБ Арене» получил мощный разогрев. Марио наверняка ждет горячий прием.

«Зенит» перехватил Эраковича у «Спартака»

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович, к подписанию которого был близок «Спартак», перейдет в «Зенит». По данным Maxbet Sport, игрок подпишет контракт с действующим чемпионом России до 2027 года.

Хотя все документы по трансферу 22-летнего серба в «Спартак» были готовы, он в последний момент решил перейти в «Зенит». По информации «СЭ», московский клуб предлагал 22-летнему защитнику контракт с окладом 1,5 миллиона евро в год по схеме «3+1».

Страхиня Эракович. Источник: Эракович подпишет контракт с «Зенитом» до 2027 года

В «Зените» условия соглашения у Эраковича будут сопоставимыми — в среду футболист должен прилететь в Санкт-Петербург для медосмотра и подписания контракта.

По данным источника, «Зениту» удалось остановить процесс перехода Эраковича в «Спартак», поскольку у питерцев с «Црвеной Звездой» один титульный спонсор — «Газпром».

Давинсон Санчес.
Фото Global Look Press

Давинсон Санчес может оказаться в «Спартаке»

Красно-белые пока не закрыли для себя вариант с трансфером другого центрального защитника, только гораздо опытнее, — Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма».

Как уточнили в агентстве 27-летнего колумбийца FV Players, стороны работают над сделкой: «Переход Санчеса в «Спартак» остается одним из возможных вариантов. Мы до сих пор упорно работаем, чтобы это случилось», — сообщили «СЭ» представители Санчеса.

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По данным колумбийского журналиста Пипе Сиерры, «Тоттенхэм» отклонил предложение московского клуба в размере 10 миллионов евро. Владелец клуба Дэниэл Леви рассчитывает на более выгодную компенсацию.

На колумбийца также претендуют «Галатасарай» и ПСВ, которые пока не делали официальных предложений о трансфере.

Фоларин Балогун.
Фото Global Look Press

«Интер» хочет форварда «Арсенала» Балогуна

«Арсенал» этим летом работает не только над крупными продажами, но и пытается выгодно избавиться от игроков резерва. Один из них — форвард Фоларин Балогун, в прошлом сезоне выступавший в аренде в «Реймсе» (21 гол в 37 матчах лиги 1).

По данным The Athletic, предметный интерес к 22-летнему американскому нападающему проявляет «Интер», который обозначил Балогуна как главную трансферную цель на лето.

Журналист CBSSports Джеймс Бенге сообщает, что «Арсенал» готов продать форварда и оценивает его в 58 миллионов евро. Начальное предложение «Интера» сильно разошлось с этой суммой, поэтому лондонцы его отклонили. «Арсенал» рассчитывает, что миланский клуб включит в сделку выгодный процент со следующей продажи или пропишет возможность обратного выкупа игрока.

Пока Балогун находится в расположении «Арсенала» и проводит сборы с основной командой.

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«Вест Хэм» нашел замену Райсу в «Баварии»

После продажи Деклана Райса в «Арсенал» за 105 миллионов фунтов «Вест Хэм» ищет замену англичанину. По данным немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, клуб из Лондона рассматривает хавбека «Баварии» Леона Горецку в качестве замены.

Немецкий клуб оценивает возможный трансфер 28-летнего игрока в 40-50 миллионов евро. При этом сам Горецка не горит желанием покидать «Баварию».

По данным Bild, футболист пока отклоняет все варианты, но если руководство мюнхенцев будет настаивать на его продаже, то он хотел бы остаться в Германии. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Зенит
ФК Интер (Интернационале)
ФК Спартак (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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