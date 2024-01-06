«Зенит» забирает игрока у главного конкурента. Ахметов едет в Питер с третьей попытки

Поможет ли новичок в борьбе за золото?

4 января Telegram-канал «Это футбол, брат!» вывел российский футбол из спячки: «Зенит» близок к трансферу Ильзата Ахметова из «Краснодара». Новость вызвала бурю эмоций, в том числе негативных. Многие считают, что трансфер Ильзата — попытка ослабить прямого конкурента на чемпионство.

Ахметов уже в Санкт-Петербурге — сделку хотят закрыть до старта сборов

Вскоре деталями трансфера поделился инсайдер Иван Карпов. По его информации, петербургский клуб заплатит за хавбека 850 тысяч евро, а его контракт будет рассчитан на 3,5 года. «Р-Спорт» добавил, что сделку намерены закрыть до старта предсезонных сборов в ОАЭ, то есть до 14 января.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев не стал опровергать новости. «Преждевременно говорить», — ответил он. Через пару часов журналист Геннадий Орлов заявил, что Ахметов уже прилетел в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра. По слухам, питерцы активируют опцию выкупа.

Но какова мотивация футболиста? В сентябре Ахметов рассказывал, что хочет выиграть что-то с «Краснодаром» и уехать в Европу: «Хочу исполнить мечту — уехать в европейский топ?клуб! И завоевать трофей с «Краснодаром».

Оправдать переход можно было бы статусом запасного (за полгода он сыграл в чемпионате лишь 508 минут), но вряд ли в «Зените» с его конкуренцией Ильзат получит больше времени на поле. А вот зарплата наверняка вырастет. Да и к золоту, пожалуй, стал ближе, ведь именно питерцы считаются у букмекеров фаворитами, хотя и идут пока вторыми.

Но зачем запасной «Краснодара» вообще нужен Питеру? Тут, видимо, дело в российском паспорте, который становится козырем при нынешнем числе легионеров у чемпиона, а также умение усиливать игру выходами на замену. Ахметов здорово разбирается с соперниками один в один, что важно при взламывании насыщенной обороны.

Ильзат Ахметов. Фото ФК «Краснодар»

Ахметов мог оказаться в «Зените» еще в 2018-м

Ильзат начал карьеру в 2014-м в казанском «Рубине», дебютировав за клуб в 16 лет. Талантливого юношу планомерно подводили к основе и рассчитывали как на будущую казанскую суперзвезду, но в 2018-м хавбека отстранили от тренировок с командой из-за конфликта с руководством. Сначала игрок требовал от клуба отдать все долги по зарплате (в итоге «Рубин» выплатил ему 500 тысяч евро), а потом агент футболиста Ираклий Гегечкори потребовал в новом контракте прописать пункт, по которому Ахметов должен сыграть в 50% матчах сезона. Менеджеры клуба и лично Курбан Бердыев отказались от требований и отправили Ильзата в дубль, организовав ему рабочее место в отделе кадров.

Выпустившись из «Рубина» в статусе свободного агента Ильзат поехал с «Зенитом» на предсезонные сборы в Австрию. Сергей Семак тогда только возглавил клуб, ему надо было знакомиться со всеми футболистами. «Зенит» в целом был готов подписать контракт с 20-летним Ахметовым, но в дело снова вступил Гегечкори. Он поссорился с Вячеславом Малафеевым, который вел переговоры по контракту, и, по словам экс-вратаря сине-бело-голубых, сказал: «Я вертел ваш «Зенит». Сам Ираклий все отрицал и утверждал, что у него был конфликт исключительно с Малафеевым.

За несколько дней до закрытия трансферного окна Ильзат сидел без клуба, но внезапно срослось с ЦСКА, который активно набирал молодежь и перестраивался после ухода Головина, Березуцких, Игнашевича, Вернблума и других лидеров. Ахметов ударно дебютировал за армейцев и сходу стал ведущим футболистом команды, но постепенно его уровень игры падал, а травмы выбивали из состава на долгий срок.

Летом 2022-го боссы ЦСКА решили не продлевать соглашение с Ильзатом из-за отсутствия игрового прогресса и специфического агента за спиной. По окончании контракта СМИ снова связывали игрока с «Зенитом», но в итоге он перешел в «Краснодар».

Спустя почти шесть лет Ахметов, кажется, все же доберется до Санкт-Петербурга.