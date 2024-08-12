Ольмо, Калафьори и еще четыре звезды Евро-2024, взорвавшие летнее трансферное окно

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Чемпионат Европы запомнился ярким выступлением целого ряда игроков. И некоторые из них уже сменили клубную прописку этим летом. «Лион» урвал себе ценный лот в лице одного из лучших бомбардиров турнира, а «Барселона» вернула своего воспитанника аж за 55 миллионов евро (здесь и далее — данные Transfermarkt). Рассказываем об этих и других завершившихся сделках с участием героев Евро-2024.
За одного из лучших бомбардиров турнира в Германии развернулась настоящая борьба еще до его завершения. Микаутадзе забил три гола и внес весомый вклад в успех сборной Грузии, которая вышла в плей-офф на своем первом континентальном первенстве.
После такого перформанса выступать за «Метц», вылетевший по итогам сезона-2023/24 во второй по силе французский дивизион, уже как-то несолидно. Поэтому Жорж стал раздумывать над другими вариантами продолжения карьеры.
На протяжении нескольких недель нападающий вел переговоры с «Монако», и казалось, что Микаутадзе в скором времени станет одноклубником Александра Головина. Но в последний момент вмешался «Лион», который в итоге и подписал Жоржа, заплатив 18,5 миллиона. Контракт с клубом действует четыре года, так что у 23-летнего футболиста будет достаточно времени, чтобы проявить себя.
Полузащитник, который неожиданно здорово провел чемпионат Европы, вернулся домой. Летом 2014 года Дани покинул молодежку «Барсы» ради загребского «Динамо». Спустя 10 лет он подписал контракт с каталонцами до 2030 года.
Сине-гранатовые выложили за Ольмо 55 миллионов, еще 7 миллионов предусмотрены в виде бонусов. За пять сезонов в «РБ Лейпциг» испанец взял три трофея — Кубок (2021/22 и 2022/23) и Суперкубок Германии (2023), но его пока что главный успех случился этим летом. Дани стал чемпионом Европы и настрелял 3+2 по системе «гол плюс пас», чем привлек внимание родного клуба.
Испанец был настолько счастлив вернуться в «Барсу», что сразу же после перехода заявил об исполнении мечты. Можно только порадоваться за игрока, который до старта Евро-2024 считался запасным, но ухватился за шанс и полностью перевернул свою карьеру.
Италия вылетела в первом же раунде плей-офф, но даже там могла не оказаться, если бы не Риккардо. Защитник подарил нам драматичную развязку в матче с Хорватией, протащив мяч и красиво ассистировав Дзакканьи, который шедевральным ударом отправил Модрича и компанию домой.
И подобный проход Калафьори не был случайностью. По ходу прошлого сезона он часто практиковал подобные рывки в составе «Болоньи» и помог ей не только занять пятое место в серии А впервые с 1971 года, но также впервые за 60 лет квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Еще до Евро Риккардо был невероятно востребован на рынке. В Италии, например, им активно интересовался «Ювентус», который возглавляет бывший тренер «Болоньи» Тьяго Мотта.
Однако настырнее всех оказался «Арсенал», вываливший за итальянца 45 миллионов. Микель Артета очень хотел заполучить защитника и прекрасно знает, где будет его использовать. Трансфером Калафьори лондонцы показывают чемпионские амбиции. Возможно, в новом сезоне им удастся сместить «Манчестер Сити» с трона.
Молодой хавбек провел приличный сезон в «Лейпциге» — 43 матча во всех турнирах, 10 голов, 15 результативных передач. После этого Хави отправился на Евро вместе со сборной Нидерландов, где набрал 1+2 за 6 матчей. На турнире в Германии Симонс был одним из лидеров «оранжевых», и казалось, что после такого выступления его ждет повышение.
Права на 21-летнего игрока принадлежат «ПСЖ», но он не захотел ехать в Париж. Симонс снова отправился в аренду в «РБ Лейпциг» — до лета 2025-го. «Быки» выступят в Лиге чемпионов, так что у Хави будет очередная возможность засветиться перед скаутами лучших клубов Европы.
Интересно, как сложится дальнейшая судьба талантливого футболиста. Не исключено, что «Барселона» в следующем году захочет вернуть своего воспитанника. Правда, ценник будет кусаться — уже сейчас Симонс оценивается в 80 миллионов.
Центральный защитник перебрался в Мадрид в статусе действующего чемпиона Европы. На турнире в Германии Робен отбегал все матчи, за исключением полуфинала с Францией (перебор желтых), и выделялся уверенной и безошибочной игрой.
27-летний Ле Норман находился в системе «Реал Сосьедад» с 2016 года, а теперь пошел на заслуженное повышение.
К слову, команда Диего Симеона уже потратила на новичков 66,5 миллиона (за 32 миллиона перешел нападающий Александр Серлот), и эта сумма сильно увеличится после трансфера аргентинца Хулиана Альвареса из «Сити». «Атлетико» подходит к новому сезону с оптимизмом. Шансов навязать борьбу другому мадридскому клубу мало, но они есть.
Вряд ли сам Никлас мог представить, что в 31 год впервые в карьере уедет из родной страны. Более того, «Вест Хэм» заплатил за форварда сборной Германии приличные деньги — 27 миллионов.
В сезоне-2023/24 Фюллькруг набрал 26 результативных действий (16 голов, 10 голевых передач) и доказал, что способен играть на высоком уровне. А затем он отправился на домашний Евро, где проявил себя в качестве суперзапасного, забив два гола после выходов на замену и став настоящим джокером Юлиана Нагельсманна.
После долгих лет в Германии Никлас получил шанс показать себя в другом европейском чемпионате. Ну и давайте начистоту — этот трансфер вызывает как минимум удивление. Нападающий променял немецкий топ-клуб и участие в Лиге чемпионов на середняка АПЛ. Посмотрим, понравится ли этот парень с очаровательной улыбкой жителям Туманного Альбиона.