Ольмо, Калафьори и еще четыре звезды Евро-2024, взорвавшие летнее трансферное окно

Они точно зажгут в новых командах.

Чемпионат Европы запомнился ярким выступлением целого ряда игроков. И некоторые из них уже сменили клубную прописку этим летом. «Лион» урвал себе ценный лот в лице одного из лучших бомбардиров турнира, а «Барселона» вернула своего воспитанника аж за 55 миллионов евро (здесь и далее — данные Transfermarkt). Рассказываем об этих и других завершившихся сделках с участием героев Евро-2024.

Жорж Микаутадзе. Фото Global Look Press

Жорж Микаутадзе — из «Метца» в «Лион» за 18,5 миллиона евро

За одного из лучших бомбардиров турнира в Германии развернулась настоящая борьба еще до его завершения. Микаутадзе забил три гола и внес весомый вклад в успех сборной Грузии, которая вышла в плей-офф на своем первом континентальном первенстве.

После такого перформанса выступать за «Метц», вылетевший по итогам сезона-2023/24 во второй по силе французский дивизион, уже как-то несолидно. Поэтому Жорж стал раздумывать над другими вариантами продолжения карьеры.

На протяжении нескольких недель нападающий вел переговоры с «Монако», и казалось, что Микаутадзе в скором времени станет одноклубником Александра Головина. Но в последний момент вмешался «Лион», который в итоге и подписал Жоржа, заплатив 18,5 миллиона. Контракт с клубом действует четыре года, так что у 23-летнего футболиста будет достаточно времени, чтобы проявить себя.

Дани Ольмо. Фото Global Look Press

Дани Ольмо — из «РБ Лейпциг» в «Барселону» за 55 миллионов

Полузащитник, который неожиданно здорово провел чемпионат Европы, вернулся домой. Летом 2014 года Дани покинул молодежку «Барсы» ради загребского «Динамо». Спустя 10 лет он подписал контракт с каталонцами до 2030 года.

Сине-гранатовые выложили за Ольмо 55 миллионов, еще 7 миллионов предусмотрены в виде бонусов. За пять сезонов в «РБ Лейпциг» испанец взял три трофея — Кубок (2021/22 и 2022/23) и Суперкубок Германии (2023), но его пока что главный успех случился этим летом. Дани стал чемпионом Европы и настрелял 3+2 по системе «гол плюс пас», чем привлек внимание родного клуба.

Испанец был настолько счастлив вернуться в «Барсу», что сразу же после перехода заявил об исполнении мечты. Можно только порадоваться за игрока, который до старта Евро-2024 считался запасным, но ухватился за шанс и полностью перевернул свою карьеру.

Риккардо Калафьори. Фото Global Look Press

Риккардо Калафьори — из «Болоньи» в «Арсенал» за 45 миллионов

Италия вылетела в первом же раунде плей-офф, но даже там могла не оказаться, если бы не Риккардо. Защитник подарил нам драматичную развязку в матче с Хорватией, протащив мяч и красиво ассистировав Дзакканьи, который шедевральным ударом отправил Модрича и компанию домой.

И подобный проход Калафьори не был случайностью. По ходу прошлого сезона он часто практиковал подобные рывки в составе «Болоньи» и помог ей не только занять пятое место в серии А впервые с 1971 года, но также впервые за 60 лет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Еще до Евро Риккардо был невероятно востребован на рынке. В Италии, например, им активно интересовался «Ювентус», который возглавляет бывший тренер «Болоньи» Тьяго Мотта.

Однако настырнее всех оказался «Арсенал», вываливший за итальянца 45 миллионов. Микель Артета очень хотел заполучить защитника и прекрасно знает, где будет его использовать. Трансфером Калафьори лондонцы показывают чемпионские амбиции. Возможно, в новом сезоне им удастся сместить «Манчестер Сити» с трона.

Хави Симонс. Фото Global Look Press

Хави Симонс — из «ПСЖ» в «РБ Лейпциг»

Молодой хавбек провел приличный сезон в «Лейпциге» — 43 матча во всех турнирах, 10 голов, 15 результативных передач. После этого Хави отправился на Евро вместе со сборной Нидерландов, где набрал 1+2 за 6 матчей. На турнире в Германии Симонс был одним из лидеров «оранжевых», и казалось, что после такого выступления его ждет повышение.

Права на 21-летнего игрока принадлежат «ПСЖ», но он не захотел ехать в Париж. Симонс снова отправился в аренду в «РБ Лейпциг» — до лета 2025-го. «Быки» выступят в Лиге чемпионов, так что у Хави будет очередная возможность засветиться перед скаутами лучших клубов Европы.

Интересно, как сложится дальнейшая судьба талантливого футболиста. Не исключено, что «Барселона» в следующем году захочет вернуть своего воспитанника. Правда, ценник будет кусаться — уже сейчас Симонс оценивается в 80 миллионов.

Робен Ле Норман. Фото Global Look Press

Робен Ле Норман — из «Реал Сосьедад» в «Атлетико» за 34,5 миллиона

Центральный защитник перебрался в Мадрид в статусе действующего чемпиона Европы. На турнире в Германии Робен отбегал все матчи, за исключением полуфинала с Францией (перебор желтых), и выделялся уверенной и безошибочной игрой.

27-летний Ле Норман находился в системе «Реал Сосьедад» с 2016 года, а теперь пошел на заслуженное повышение.

К слову, команда Диего Симеона уже потратила на новичков 66,5 миллиона (за 32 миллиона перешел нападающий Александр Серлот), и эта сумма сильно увеличится после трансфера аргентинца Хулиана Альвареса из «Сити». «Атлетико» подходит к новому сезону с оптимизмом. Шансов навязать борьбу другому мадридскому клубу мало, но они есть.

Никлас Фюллкруг. Фото Global Look Press

Никлас Фюллкруг — из «Боруссии» Дортмунд в «Вест Хэм» за 27 миллионов

Вряд ли сам Никлас мог представить, что в 31 год впервые в карьере уедет из родной страны. Более того, «Вест Хэм» заплатил за форварда сборной Германии приличные деньги — 27 миллионов.

В сезоне-2023/24 Фюллькруг набрал 26 результативных действий (16 голов, 10 голевых передач) и доказал, что способен играть на высоком уровне. А затем он отправился на домашний Евро, где проявил себя в качестве суперзапасного, забив два гола после выходов на замену и став настоящим джокером Юлиана Нагельсманна.

После долгих лет в Германии Никлас получил шанс показать себя в другом европейском чемпионате. Ну и давайте начистоту — этот трансфер вызывает как минимум удивление. Нападающий променял немецкий топ-клуб и участие в Лиге чемпионов на середняка АПЛ. Посмотрим, понравится ли этот парень с очаровательной улыбкой жителям Туманного Альбиона.