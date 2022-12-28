Зимние трансферы в РПЛ: кто уже сменил команду, кто сменит, кто нужен топ-клубам

Трансферное окно в России еще не открылось, но сделки уже есть.

Лучший бомбардир лиги — в «Крыльях»

Официально зимний дозаявочный период в России начнется 26 января 2023 года, но клубы традиционно начинают работу по оформлению новичков задолго до Нового года. Уже есть несколько важных совершенных сделок.

Лидер российской премьер-лиги «Зенит» пока не усилил состав новыми футболистами, но обновил отношения со старыми. В ноябре из двухлетней аренды в шведский «Юргорден» вернулся голкипер Александр Васютин, а в декабре сине-бело-голубые выкупили у «Кайрата» трансфер защитника Нуралы Алипа. Футболист сборной Казахстана год находился в аренде, а теперь подписал с «Зенитом» полноценный контракт по схеме «2,5+1».

Нуралы Алип. Александр Федоров, Фото «СЭ»

У «Динамо» — тоже новое-старое усиление. Бело-голубые еще в августе объявили о переходе 17-летнего защитника «Войводины» Милана Майстровича, но присоединиться к «Динамо» он должен этой зимой. Ожидается, что серб поедет на сборы с бело-голубыми.

«Спартак» окончательно расстался с Айртоном — «Фламенго» выкупил защитника у красно-белых. «Краснодар» избавился от другого бразильца — «Интернасьонал» подписал полноценный контракт с Вандерсоном. ЦСКА отдал в аренду «Атлетико Минейро» Бруно Фукса, а не игравший полгода Марио Фернандес отправился в «Интернасьонал» до конца 2023-го. Покинули «Локомотив» Тин Едвай и Педриньо — их арендовали соответственно «Аль-Айн» и «Сан-Паулу».

Но пока что главный трансфер зимы произошел между середняками РПЛ. Автор 17 голов во всех матчах этого сезона Владимир Сычевой сменил «Оренбург» на «Крылья Советов», а заодно и официально взял фамилию отчима, как и хотел — теперь за самарскую команду будет забивать Владимир Писарский. «Оренбург» пока не нашел замену бомбардиру, но укрепился очередным аргентинцем — из «Лануса» на Урал перебрался защитник Матиас Перес.

Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пиняев и Глушенков на пути в «Локомотив»

Еще один важный переход касается не игрока, а тренера — Курбан Бердыев вернулся в премьер-лигу и возглавил «Сочи». Это означает, что южане наверняка будут активны в зимнее окно — в частности, сочинцы могут отозвать аренду Александра Коваленко и вернуть его из «Крыльев» досрочно.

Активен на рынке «Локомотив», куда в ноябре пришли новый спортивный директор Дмитрий Ульянов и новый главный тренер Михаил Галактионов. Вокруг красно-зеленых — множество трансферных слухов, но как минимум пара вот-вот будет подтверждена: форварды «Крыльев» Сергей Пиняев и Максим Глушенков начнут следующий год в Черкизове.

Востребован на рынке защитник «Нижнего Новгорода» Илья Агапов — 21-летний левша, которого Валерий Карпин уже вызывал в сборную России, может перейти в «Локомотив» или ЦСКА. Как и всегда, постоянно в новостях фигурирует «Спартак» — в Тушино пресса уже отправляла хавбека «Хетафе» Неманью Максимовича, защитника «Куябы» Хоакима Энрике и защитника «Сассуоло» Рожерио.

Илья Агапов (слева). Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Зенит» работает над сделкой по продаже Юри Алберто в «Коринтианс». У бразильского клуба нет требуемых денег, поэтому, скорее всего, сине-бело-голубые получат в обмен на форварда одного или двух футболистов. Чаще всего в бразильских СМИ всплывают фамилии защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса.

Все еще без клуба остается Артем Дзюба. 34-летний экс-форвард сборной России расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас остается свободным агентом. Слухи уже связывали Дзюбу с переходом в «Сочи» или «Торпедо», но, вполне вероятно, нападающий зимой окажется не в российской премьер-лиге.

Всем нужны защитники

Ситуация на рынке подчеркивает востребованность центральных защитников-левшей. К примеру, «Зенит» именно по этой причине решил выкупить трансфер Алипа, хотя он за год не впечатлил аномальной игрой. По этой же причине сине-бело-голубые хотят взять на замену Юри Алберто именно Роберта Ренана — у 19-летнего бразильца прекрасная левая нога. В идеале «Зениту» нужен результативный нападающий — Матео Кассьерра за полгода не забил ни одного мяча в РПЛ, да и от Ивана Сергеева ждут большего. Но вряд ли эту проблему «Зенит» решит уже зимой.

«Спартаку» хорошо бы укрепить сразу несколько позиций. Во-первых, необходим опытный и качественный центральный защитник, но необязательно левоногий. Во-вторых, после травмы Кристофера Мартинса у «Спартака» обнаружилась нехватка исполнителей в центре поля. В-третьих, есть вопросы к левому флангу — ни Мачей Рыбус, ни Леон Классен, ни Даниил Хлусевич не выглядят идеальными левыми защитниками для сегодняшнего «Спартака».

ЦСКА отчаянно нужен центральный защитник. Владимир Федотов не отходит от блока 3-4-2-1, а игроков в обороне не хватает, поэтому летом пришлось перемещать в центр непрофильного игрока — Бахтиера Зайнутдинова. «Локомотив» после ухода Едвая будет страдать от той же проблемы, но у красно-зеленых хотя бы в строй возвращается Лукас Фассон. «Динамо» не хватает глубины в центре поля, «Краснодару» — в нападении. Но, как и другие топ-клубы, они были бы не прочь усилиться защитниками. Жаль, что на всех их не хватит.