1 октября, 19:08
1 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Галатасарай». Стали известны составы команд на эту встречу.
Российский нападающий «Аданы» Артем Дзюба попал в заявку на игру, но начнет матч на скамейке запасных.
В последнем туре «Адана Демирспор», невзирая на удаление Ярослава Ракицкого, обыграла 3:0 «Антальяспор», добыв таким образом вторую победу кряду.
За семь стартовых туров турецкой суперлиги «Галатасарай» потерпел только одно поражение — от «Гиресунспора» (0:1).
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