«Адана Демирспор» — «Галатасарай»: Дзюба начнет матч в запасе

1 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Галатасарай». Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский нападающий «Аданы» Артем Дзюба попал в заявку на игру, но начнет матч на скамейке запасных.

В последнем туре «Адана Демирспор», невзирая на удаление Ярослава Ракицкого, обыграла 3:0 «Антальяспор», добыв таким образом вторую победу кряду.

За семь стартовых туров турецкой суперлиги «Галатасарай» потерпел только одно поражение — от «Гиресунспора» (0:1).