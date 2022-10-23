«Адана Демирспор» без Дзюбы сыграла вничью с «Коньяспор»

«Адана Демирспор» дома сыграла вничью с «Коньяспор» в матче 11-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Российский нападающий Артем Дзюба не попал в заявку «Аданы Демирспор». 34-летний футболист впервые в сезоне-2022/23 оказался вне заявки команды на официальную игру.

До этого футболист трижды появлялся в стартовом составе, дважды выходил на замену и 4 раза оставался на скамейке запасных.

«Адана Демирспор» набрала 24 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Турции.