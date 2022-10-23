Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 19:05

«Адана Демирспор» без Дзюбы сыграла вничью с «Коньяспор»

Анна Горшкова
Корреспондент

«Адана Демирспор» дома сыграла вничью с «Коньяспор» в матче 11-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Российский нападающий Артем Дзюба не попал в заявку «Аданы Демирспор». 34-летний футболист впервые в сезоне-2022/23 оказался вне заявки команды на официальную игру.

До этого футболист трижды появлялся в стартовом составе, дважды выходил на замену и 4 раза оставался на скамейке запасных.

«Адана Демирспор» набрала 24 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Турция. Суперлига. 11-й тур
23 окт, 17:00. New Adana Stadium (Адана)
Адана Демирспор
1:1
Коньяспор

Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
0
Читайте также
Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом
Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Артем Дзюба впервые в сезоне не попал в заявку на матч «Аданы Демирспор»