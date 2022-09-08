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Турция

8 сентября, 09:45

«Адана Демирспор» подписал скандального бывшего игрока «Рубина»

Виктория Кравченко
Гекхан Тере.
Фото ФК «Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» подписал контракт с вингером Гекханом Тере, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение игрока рассчитано на три года.

Этим летом частью турецкой команды стал российский нападающий Артем Дзюба.

Тере с 2012 по 2013 годы выступал за «Рубин». Футболист покинул казанский клуб, обвинив агента и руководство «Рубина» в вымогательстве полумиллиона евро. В апреле 2014-го сообщалось, что он получил пулевое ранение в плечо в результате перестрелки в одном из ночных клубов.

Последним клубом 30-летнего футболиста был «Бешикташ». Он также провел 26 матчей за сборную Турцию.

Гекхан Тере
ФК Адана Демирспор
ФК Рубин (Казань)
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