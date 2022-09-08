«Адана Демирспор» подписал скандального бывшего игрока «Рубина»

8 сентября, 09:45
«Адана Демирспор» подписал контракт с вингером Гекханом Тере, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение игрока рассчитано на три года.
Этим летом частью турецкой команды стал российский нападающий Артем Дзюба.
Тере с 2012 по 2013 годы выступал за «Рубин». Футболист покинул казанский клуб, обвинив агента и руководство «Рубина» в вымогательстве полумиллиона евро. В апреле 2014-го сообщалось, что он получил пулевое ранение в плечо в результате перестрелки в одном из ночных клубов.
Последним клубом 30-летнего футболиста был «Бешикташ». Он также провел 26 матчей за сборную Турцию.