Агент Актюркоглу сообщил о срыве перехода футболиста в «Спартак»

Агент полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу Вильям Д'Авила рассказал «СЭ» о ситуации с возможным переходом своего клиента в «Спартак».

«Сделки по Керему не будет», — сказал Д'Авила «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что стороны не смогли договориться по личным условиям контракта.

В сезоне-2023/24 Актюркоглу провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.