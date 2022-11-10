Агент Барбоза объяснил, почему Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор»

Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» объяснил, почему нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«В Турции команды переживают экономический кризис. Большие финансовые трудности, — сказал Барбоза «СЭ». — У меня есть футболисты, которые играют в чемпионате Турции. Некоторые не получают зарплату по несколько месяцев. Конечно, это создает большие трудности. Если Дзюба действительно расторг контракт из-за того, что ему не платили зарплату — это существенный аргумент. С другой стороны, он не успел адаптироваться в Турции, и сразу возник этот неприятный вопрос. Но очевидно, что здесь сыграло роль несколько моментов. Во-первых, у Дзюбы не было полноценной подготовки перед сезоном. Игроку нужно время, чтобы набрать форму. Нужно учитывать вопросы адаптации. А еще и финансовый вопрос. Все сыграло свою роль».

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. 34-летний россиянин забил 1 гол в 5 матчах за команду. 7 ноября стало известно, что форвард расторг контракт с турецким клубом.