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Сегодня, 17:20

Агент Барбоза считает, что Дзюба стоит больше 5 миллионов евро

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал примерную трансферную стоимость нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.

«Кто определяет спрос-предложение? Рынок. И конечно, 4 миллиона за Дзюбу — это мало. 6 миллионов ближе к реальности? Чуть больше 5 миллионов евро. Есть разный рынок. Например, рынки Турции, Германии, Франции отличаются. Есть разный уровень. У Transfermarkt свои критерии, но не думаю, что они отражают реальность. Слишком субъективные оценки, которые не имеют отношения к тому, что происходит на рынке», — сказал Барбоза «СЭ».

По данным Transfermarkt, Дзюба подешевел на 2 миллиона евро. Ранее стоимость 34-летнего футболиста на портале составляла 6 миллионов евро, теперь она составляет 4 миллиона.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го. Контракт нападающего с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.

Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
Паулу Барбоза
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Агент Барбоза считает, что трансферную стоимость Дзюбы неправильно оценили