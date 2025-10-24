Видео
24 октября, 16:04

Агент Гоцука — о бойкоте тренировок футболистами «Серикспора»: «Кирилл мне такого не говорил»

Александр Абустин
корреспондент

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Серикспора» Кирилла Гоцука, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о бойкоте тренировок футболистами турецкого клуба.

«У меня нет такой информации. Недавно я общался с Кириллом, ничего такого он не говорил. Про настроение в коллективе не осведомлен. Меня больше интересует ситуация лично Кирилла. По зарплате мне он ничего не сказал. Если есть задержки, то они не такие глобальные», — сказал Талаев «СЭ».

Ранее сообщалось, что футболисты «Серикспора» бойкотировали тренировку из-за невыплаты зарплат и премий. Игроки уже два месяца не получают деньги. Часть футболистов уже задумываются об уходе из клуба.

4

  • NIK7478

    Не везет в чем?! В том, что опять связался, по доброй воле, с мошенником Садыговым?! )) Знал, на что шел.

    24.10.2025

  • Федор

    Может там повезет и этого дельца , якобы бизнесмена сааааадыгова посадят в Турции.

    24.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Опоссумы через 3.2.1…

    24.10.2025

  • Zohr Vad

    Юрану просто катастрофически не везёт!!

    24.10.2025

    Кирилл Гоцук
    ФК Серикспор
