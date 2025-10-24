Агент Гоцука — о бойкоте тренировок футболистами «Серикспора»: «Кирилл мне такого не говорил»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Серикспора» Кирилла Гоцука, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о бойкоте тренировок футболистами турецкого клуба.

«У меня нет такой информации. Недавно я общался с Кириллом, ничего такого он не говорил. Про настроение в коллективе не осведомлен. Меня больше интересует ситуация лично Кирилла. По зарплате мне он ничего не сказал. Если есть задержки, то они не такие глобальные», — сказал Талаев «СЭ».

Ранее сообщалось, что футболисты «Серикспора» бойкотировали тренировку из-за невыплаты зарплат и премий. Игроки уже два месяца не получают деньги. Часть футболистов уже задумываются об уходе из клуба.