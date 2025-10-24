24 октября, 16:04
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Серикспора» Кирилла Гоцука, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о бойкоте тренировок футболистами турецкого клуба.
«У меня нет такой информации. Недавно я общался с Кириллом, ничего такого он не говорил. Про настроение в коллективе не осведомлен. Меня больше интересует ситуация лично Кирилла. По зарплате мне он ничего не сказал. Если есть задержки, то они не такие глобальные», — сказал Талаев «СЭ».
Ранее сообщалось, что футболисты «Серикспора» бойкотировали тренировку из-за невыплаты зарплат и премий. Игроки уже два месяца не получают деньги. Часть футболистов уже задумываются об уходе из клуба.
NIK7478
Не везет в чем?! В том, что опять связался, по доброй воле, с мошенником Садыговым?! )) Знал, на что шел.
24.10.2025
Федор
Может там повезет и этого дельца , якобы бизнесмена сааааадыгова посадят в Турции.
24.10.2025
Неприкрытый Писярев
Опоссумы через 3.2.1…
24.10.2025
Zohr Vad
Юрану просто катастрофически не везёт!!
24.10.2025