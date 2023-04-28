Агент Оздоева объяснил высокую результативность российского полузащитника в Турции

Агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, поделился мнением о причинах высокой результативности футболиста в чемпионате Турции.

«В «Зените» у него была более оборонительная позиция. Менеджмент клуба учитывал именно это его амплуа. Значит, они нуждались в полузащитнике оборонительного плана. Когда Магомед перешел в «Зенит», он выполнял свои функции достойно. Оздоев был игроком основного состава, приносил много пользы на своей позиции. Когда он перешел в чемпионат Турции, появились другие задачи. У них же проходит тренировочный процесс. Видно, что Магомед — парень мастеровитый: может и отдать, и обыграть, и забить. И учитывая, что в их команде есть набор полузащитников оборонительного плана, тренер решил попробовать Магомеда на новой позиции, и он стал приносить пользу. Но если вдруг настанет такая ситуация в команде, что нужно будет играть полузащитника оборонительного плана, Магомед может вернуться на эту позицию и принести такую же пользу», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. В составе турецкого клуба он провел 28 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.