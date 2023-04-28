Агент Оздоева рассказал, что футболист уже с 16 лет отличался техникой и сообразительностью

Агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы российского полузащитника Магомеда Оздоева, рассказал о знакомстве с футболистом.

«Я собирал очередную базу молодых талантов и увидел на игре такого светлого игрока. Уже когда ему было 16 лет, он отличался техникой, сообразительностью. Я сразу увидел в нем большой потенциал. Вышел на его семью, мы встретились с Магомедом и его отцом и затем стали сотрудничать. Отец Магомеда — прямой и честный человек. Благодаря этому за 15 лет мы ни разу с ним не поругались. Помню его напутствие, когда Магомед переезжал в Москву. Тогда у нас не было определенного варианта. Он сказал, что ему теперь ты как отец, если надо, все полномочия отца я тебе отдаю, занимайся помимо футбола с ним всеми житейскими моментами», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

Первым клубом в профессиональной карьере Оздоева был московский «Локомотив», в основном составе которого он дебютировал в 2010 году. После этого полузащитник выступал за «Рубин», «Терек» и «Зенит». С 2022 года футболист выступает за турецкий «Фатих Карагюмрюк».

В составе «Зенита» Оздоев стал четырехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Хавбек дважды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России по версии Российского футбольного союза.