Агент Оздоева рассказал об интересе к футболисту со стороны других команд

Агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал об интересе к футболисту со стороны других команд.

«У него действующий контракт. У руководителей клуба могут найтись аргументы, чтобы он остался в «Фатихе»: какие-то новые задачи, укрепления состава, попадание в топ-4. Следовательно, футболисту может стать интересно остаться, чем куда-то уходить. Особенно если поступившее предложение не будет очень выгодным в финансовом плане. Конечно, бывают ситуации, когда есть предложение, от которого невозможно отказаться. Из каких стран есть предложения? Из Турции, из Греции. Это те страны, которые еще с нами в нормальных отношениях и не чураются нас. С Эмиратов поступают звонки, из России тоже интересуются, какая ситуация у Магомеда. Топы из России тоже интересуются», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. В составе турецкого клуба он провел 28 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Его действующий контракт истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего полузащитника в 2,2 миллиона евро.