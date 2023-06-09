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Сегодня, 12:47

Агент рассказал, каким словом Пирло охарактеризовал Оздоева перед уходом

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Тренер Андреа Пирло.
Андреа Пирло.
Фото AFP
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Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал корреспонденту «СЭ», как бывший тренер команды Андреа Пирло прощался с игроками.

«Пирло приехал перед отъездом на тренировку, пришел к команде. Было дружелюбное прощание. Он подходил к каждому футболисту, были мини-беседы, общее собрание небольшое. Пирло недвусмысленно сказал, что не будет терять связь с игроками, возможно обратится к каким-то людям, с кем уже работал в Турции. Он тепло прощался с каждым. Без обид и упреков. Взаимная благодарность», — сказал Гаргаев «СЭ».

Также агент Оздоева вспомнил, что Пирло сказал Магомеду на перед уходом.

«Они сказали друг другу, что им было приятно сотрудничать. Пирло сказал, что Магомед — молодец. Он подчеркнул дисциплинированность игрока и то, как он отдавался на тренировках. Было очень приятно сотрудничать, было понимание во всем. Магомед тоже сказал, что ему было приятно работать с таким тренером и такой личностью. Пирло объяснил ему много новых нюансов», — добавил Гаргаев.

24 мая 44-летний итальянский специалист покинул «Фатих Карагюмрюк». Пирло работал в турецком клубе с лета 2022-го.

Андреа Пирло
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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