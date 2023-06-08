Агент рассказал о планах руководства «Фатих Карагюмрюк» сделать Оздоева капитаном команды

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева рассказал «СЭ» о планах руководства клуба сделать россиянина капитаном команды и об интересе других турецких команд к футболисту.

«Продление контакта Оздоева? Идут разговоры. Я тоже общаюсь с клубом. Они довольны и четко говорят, что по Магомеду есть предложения из хороших турецких клубов. Но они подчеркнули, что нет хотят участвовать в переговорах, потому что рассчитывают на Оздоева в следующем сезоне.

Они сказали, что им бы не хотелось даже при наличии выгодного предложения отдавать его. При этом подчеркнули, что есть несколько хороших турецких клубов, которые к ним обращались. Они заявили, что не хотят, чтобы Магомед уходил, и что в следующем сезоне он будет капитаном команды. Они прямо так и сказали. Не стал перепроверять и просить расписку. Для меня и Магомеда это не является принципиальным вопросом», — сказал Гаргаев «СЭ».

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за команду.

Контракт 30-летнего россиянина действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.