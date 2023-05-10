Агент Соу заявил, что многие клубы интересуются футболистом

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Анкарагюджю» Али Соу, заявил, что многие клубы проявляют интерес к футболисту.

«Али интересуются многие клубы, потому что он провел этот сезон на высочайшем уровне. Но сейчас все в ожидании, посмотрим, что будет происходить дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Соррентино.

С 2022 года Соу выступает за «Анкарагюджю» на правах аренды из «Ростова». В текущем сезоне он провел 28 матчей в чемпионате Турции, отметился 12 голами и 3 результативными передачами.