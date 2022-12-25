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Турция

Сегодня, 17:56

Агент Языджи заявил, что игрок не будет рассматривать вариант ухода «Трабзонспора» до лета

Юсуф Языджи.
Фото Global Look Press
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Агент Адем Чебечи, который представляет интересы хавбека «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, опроверг информацию о возможном переезде игрока в Россию в зимнее трансферное окно.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что 25-летним футболистом интересуются «Зенит» и «Динамо».

«Юсуф любил Россию — время, проведенное там, оставило у него положительные воспоминания. — Это не изменилось. Но когда дело доходит до футбола, Юсуф сосредоточен только на успешном выступлении за «Трабзонспор». Можно говорить о трансфере летом, но не сейчас», — приводит слова Чебечи ТАСС.

25 декабря в комментарии «СЭ» гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг информацию о возможном подписании Языджи.

Источник: https://tass.ru/sport/16684959
Футбол
РПЛ
ФК Трабзонспор
Юсуф Языджи
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