«Башакшехир» сыграл вничью с «Анкарагюджю» и вышел в финал Кубка Турции

25 мая, 23:17
«Башакшехир» в гостях сыграл вничью с «Анкарагюджю» в ответном матче полуфинала Кубка Турции — 2:2 (первый матч — 1:0).
В основное время матч завершился победой «Анкарагюджю» — 2:1, хозяева забили второй гол на 90-й минуте.
В дополнительное время «Башакшехир» сравнял счет и по сумме двух встреч выиграл — 3:2. С 97-й минуты хозяева играли вдесятером.
В финале Кубка Турции «Башакшехир» сыграет с «Фенербахче», который обыграл действующего чемпиона «Сивасспор» 3:0 (первый матч — 0:0).
Финал пройдет в Измире 11 июня.