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Турция

25 мая, 23:17

«Башакшехир» сыграл вничью с «Анкарагюджю» и вышел в финал Кубка Турции

Руслан Минаев
«Анкарагюджю» — «Башакшехир».
Фото ФК «Башакшехир», Twitter
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«Башакшехир» в гостях сыграл вничью с «Анкарагюджю» в ответном матче полуфинала Кубка Турции — 2:2 (первый матч — 1:0).

В основное время матч завершился победой «Анкарагюджю» — 2:1, хозяева забили второй гол на 90-й минуте.

В дополнительное время «Башакшехир» сравнял счет и по сумме двух встреч выиграл — 3:2. С 97-й минуты хозяева играли вдесятером.

В финале Кубка Турции «Башакшехир» сыграет с «Фенербахче», который обыграл действующего чемпиона «Сивасспор» 3:0 (первый матч — 0:0).

Финал пройдет в Измире 11 июня.

Футбол
ФК Истанбул Башакшехир
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