«Фатих Карагюмрюк» победил «Анкарагюджю» на выезде, Оздоев провел на поле весь матч

Сегодня, 15:33
«Фатих Карагюмрюк» обыграл «Анкарагюджю» на выезде в матче 23-го тура чемпионата Турции — 2:0.
У гостей забили Мбайе Диане и Фабио Борини (с пенальти). Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюка» Магомед Оздоев провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями.
«Фатих Карагюмрюк» прервал серию из четырех ничьих подряд, команда занимает девятое место в таблице чемпионата Турции с 26 очками. «Анкарагюджю» идет на 12-й строчке с 22 очками.
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Основные источники исследования