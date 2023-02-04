«Фатих Карагюмрюк» победил «Анкарагюджю» на выезде, Оздоев провел на поле весь матч

«Фатих Карагюмрюк» обыграл «Анкарагюджю» на выезде в матче 23-го тура чемпионата Турции — 2:0.

У гостей забили Мбайе Диане и Фабио Борини (с пенальти). Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюка» Магомед Оздоев провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями.

«Фатих Карагюмрюк» прервал серию из четырех ничьих подряд, команда занимает девятое место в таблице чемпионата Турции с 26 очками. «Анкарагюджю» идет на 12-й строчке с 22 очками.