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Турция

Сегодня, 21:05

«Антальяспор» Кудряшова проиграл «Галатасараю» в чемпионате Турции

Иван Шитик
Корреспондент
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«Галатасарай» в матче 20-го тура чемпионата Турции на своем поле победил «Антальяспор» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, который в этом сезоне арендован у «ПСЖ».

Затем счет сравнял экс-нападающий «Спартака», а сейчас футболист «Антальяспора» Луис Адриано.

Но потом игроки «Антальяспора» забили в свои ворота. Как оказалось, этот мяч стал решающим в матче.

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов пропускал эту встречу.

«Галатасарай» набрал 45 очков и сохраняет уверенное лидерство в турнирной таблице. «Антальяспор» идет на 15-й строчке (18 очков).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
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Аталанта

П1

25%

2.27

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3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
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Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Луис Адриано
Мауро Икарди
Федор Кудряшов
ФК Антальяспор
ФК Галатасарай
0
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