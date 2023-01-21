«Антальяспор» Кудряшова проиграл «Галатасараю» в чемпионате Турции

«Галатасарай» в матче 20-го тура чемпионата Турции на своем поле победил «Антальяспор» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, который в этом сезоне арендован у «ПСЖ».

Затем счет сравнял экс-нападающий «Спартака», а сейчас футболист «Антальяспора» Луис Адриано.

Но потом игроки «Антальяспора» забили в свои ворота. Как оказалось, этот мяч стал решающим в матче.

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов пропускал эту встречу.

«Галатасарай» набрал 45 очков и сохраняет уверенное лидерство в турнирной таблице. «Антальяспор» идет на 15-й строчке (18 очков).