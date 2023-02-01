«Антальяспор» Кудряшова проиграл «Трабзонспору»

Сегодня, 22:09
«Антальяспор» проиграл «Трабзонспору» в матче 22-го тура чемпионата Турции со счетом 0:2.
Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов пропускал очередную встречу из-за травмы.
«Антальяспор» имеет в активе 21 очко и находится на грани зоны вылета, занимая 15-е место. «Трабзонспор» располагается на пятом месте в турнирной таблице (38 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования