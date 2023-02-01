«Антальяспор» Кудряшова проиграл «Трабзонспору»

«Антальяспор» проиграл «Трабзонспору» в матче 22-го тура чемпионата Турции со счетом 0:2.

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов пропускал очередную встречу из-за травмы.

«Антальяспор» имеет в активе 21 очко и находится на грани зоны вылета, занимая 15-е место. «Трабзонспор» располагается на пятом месте в турнирной таблице (38 очков).