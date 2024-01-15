«Антальяспор» расторгнет контракт с полузащитником Йехезкелем из-за празднования гола

Турецкий клуб «Антарьяспор» расторгнет контракт с полузащитником Сагивом Йехезкелем из-за празднования гола.

14 января футболист в матче с «Трабзонспором» посвятил гол пленникам ХАМАС. Он указал на запястье с надписью «100 дней. 7.10» и звездой Давида.

Президент клуба Азиз Четин пообещал расторгнуть контракт с хавбеком. Он заявил, что Сагив пошел против чувств Антальи, «Антальяспора» и всей Турции.

«Наш совет директоров никогда не допустит поведения, противоречащего чувствам нашей страны, даже если на кону будет стоять чемпионство или трофей», — цитирует слова Четина Haberler.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль.