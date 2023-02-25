Агент Оздоева: «Поступали предложения из других турецких клубов, из Эмиратов, но Магомеда не настроены отпускать»

Сегодня, 16:05
Анзор Гаргаев, агент полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал, что футболисту поступали более выгодные предложения от других клубов.
«Поступали предложения из других турецких клубов, из Эмиратов, но в «Фатихе» не настроены его отпускать — у него действующий контракт еще полтора года. Он сам настроен пока остаться здесь, ему нравится в этой команде, он является лидером, находится в гармонии с партнерами, тренерским штабом и руководством. У него гармония в быту и на поле.
Поэтому сейчас не было смысла переходить даже на более существенные деньги, которые ему предлагали. И он так считает, и со мной консультировался на этот счет — мы решили остаться. Нет методики распыления у нас», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.
Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. В составе турецкого клуба он провел 21 матч, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.