Представитель Оздоева: «Пирло чересчур скромный, слишком воспитанный — они с Семаком похожи»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева сравнил тренера Андреа Пирло и специалиста Сергея Семака между собой.

«Магомеду нравится тренироваться у Пирло. Судя по его рассказам, у Пирло ко всему очень профессиональный подход. Там весь тренерский штаб — итальянцы, у них своя методика. Очень глубоко все изучают, много внимания уделяют атмосфере в раздевалке. По работе он очень похож на Семака. Даже в манере поведения это прослеживается. Семак всегда достойно себя ведет, не истерит. Пирло придерживается такого же стиля», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

Итальянский специалист работает в «Фатих Карагюмрюке» с лета 2022 года.

Его команда занимает 9-е место, набрав 26 очков за 21 матч.