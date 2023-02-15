Атсу до сих пор не нашли под завалами после землетрясения в Турции

Полузащитника «Хайтаспора» Кристиана Атсу по сих пор не могут найти под завалами после землетрясения в Турции, сообщает его агент Нана Сечере.

«Прошло девять дней после землетрясения, а мы до сих пор не нашли Кристиана», — приводит слова агента The Athletic.

Предыдущая информация о том, что ганского хавбека извлекли из-под обломков оказалась недостоверной. Ранее африканский журналист Саддик Адамс также сообщал, что Атсу найден и госпитализирован.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

Землетрясения в Турции и Сирии привело к гибели более 37 тысяч человек.