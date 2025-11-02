Видео
2 ноября, 22:06

«Фенербахче» в большинстве отыгрался с 0:2 и победил «Бешикташ»

Фото Reuters

«Фенербахче» на выезде победил «Бешикташ» в матче 11-го тура чемпионата Турции — 3:2.

На 5-й минуте отличился нападающий хозяев Эль Билаль Туре, на 22-й минуте отличился защитник «Бешикташа» Эмирхан Топчу.

На 26-й минуте хозяева остались в меньшинстве: красную карточку за грубую игру получил Оркун Кекчю.

У «Фенербахче» забили Исмаил Юкшек (32-я минута), Марко Асенсио (45-я) и Джон Дуран (83-я).

«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 25 очками. «Бешикташ» идет на шестой строчке с 17 очками.

Чемпионат Турции. 11-й тур.
02 ноября, 00:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Бешикташ
2:3
Фенербахче

