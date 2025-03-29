Гол Жедсона Фернандеша принес «Бешикташу» победу над «Галатасараем»

«Бешикташ» дома обыграл «Галатасарай» в матче 29-го тура чемпионата Турции — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Рафы Силвы (23-я минута) и Жедсона Фернандеша (66-я), которым в зимнее трансферное окно интересовались «Спартак» и «Зенит». Единственный мяч гостей на 45-й минуте забил Лукас Торрейра.

Обе команды доигрывали встречу вдесятером — на 36-й минуте красную карточку получил форвард «Галатасарая» Пшемыслав Франковски, а в концовке был удален нападающий хозяев Семих Киликсой.

«Галатасарай» (71 очко) продолжает лидировать в чемпионате Турции, опережая «Фенербахче» на шесть очков, но у соперника есть один матч в запасе. «Бешикташ» (47) идет четвертым в турнирной таблице.