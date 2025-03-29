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Турция

29 марта, 22:43

Гол Жедсона Фернандеша принес «Бешикташу» победу над «Галатасараем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бешикташ» дома обыграл «Галатасарай» в матче 29-го тура чемпионата Турции — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Рафы Силвы (23-я минута) и Жедсона Фернандеша (66-я), которым в зимнее трансферное окно интересовались «Спартак» и «Зенит». Единственный мяч гостей на 45-й минуте забил Лукас Торрейра.

Обе команды доигрывали встречу вдесятером — на 36-й минуте красную карточку получил форвард «Галатасарая» Пшемыслав Франковски, а в концовке был удален нападающий хозяев Семих Киликсой.

«Галатасарай» (71 очко) продолжает лидировать в чемпионате Турции, опережая «Фенербахче» на шесть очков, но у соперника есть один матч в запасе. «Бешикташ» (47) идет четвертым в турнирной таблице.

Турция. Суперлига. 29-й тур.
29 марта, 00:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Бешикташ
2:1
Галатасарай

Футбол
ФК Бешикташ
ФК Галатасарай
Жедсон Фернандеш
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