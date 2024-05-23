«Бешикташ» обыграл «Трабзонспор» и стал 11-кратным обладателем Кубка Турции

«Бешикташ» победил «Трабзонспор» в финальном матче Кубка Турции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Стамбула.

У победителей голы в этой игре забили Рашид Геззаль, реализовавший пенальти, Салих Учан и Аль-Мусрати. У «Трабзонспора» забитыми мячами отметились Пол Онуачу и Николя Пепе.

Бывший полузащитник «Ростова» и ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, который на данный момент выступает за «Бешикташ», провел весь матч в запасе.

«Бешикташ» в 11-й раз в истории завоевал Кубок Турции. Последний раз команда побеждала в турнире в 2021 году.