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23 мая, 23:22

«Бешикташ» обыграл «Трабзонспор» и стал 11-кратным обладателем Кубка Турции

Алина Савинова
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«Бешикташ» победил «Трабзонспор» в финальном матче Кубка Турции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Стамбула.

У победителей голы в этой игре забили Рашид Геззаль, реализовавший пенальти, Салих Учан и Аль-Мусрати. У «Трабзонспора» забитыми мячами отметились Пол Онуачу и Николя Пепе.

Бывший полузащитник «Ростова» и ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, который на данный момент выступает за «Бешикташ», провел весь матч в запасе.

«Бешикташ» в 11-й раз в истории завоевал Кубок Турции. Последний раз команда побеждала в турнире в 2021 году.

Футбол
ФК Бешикташ
ФК Трабзонспор
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