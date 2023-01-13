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Турция

Сегодня, 22:14

«Бешикташ» получил компенсацию за расторжение арендного договора Вегхорста

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бешикташ» на официальном сайте сообщил, что получил компенсацию за расторжения арендного договора нападающего «Бернли» Ваута Вегхорста.

Сумма компенсации составила 2,85 миллиона евро.

«Соглашение об аренде с футболистом Франсуа Марией Вегхорст и его клубом было расторгнуто по обоюдному согласию игрока и его клуба», — говорится в заявлении.

Ранее 30-летний футболист улетел в Англию, где должен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Вегхорст забил 7 мячей в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ» в нынешнем сезоне. На чемпионате мира в Катаре форвард отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале.

ФК Бернли
ФК Бешикташ
ФК Манчестер Юнайтед
Ваут Вегхорст
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