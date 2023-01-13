«Бешикташ» получил компенсацию за расторжение арендного договора Вегхорста

Сегодня, 22:14
«Бешикташ» на официальном сайте сообщил, что получил компенсацию за расторжения арендного договора нападающего «Бернли» Ваута Вегхорста.
Сумма компенсации составила 2,85 миллиона евро.
«Соглашение об аренде с футболистом Франсуа Марией Вегхорст и его клубом было расторгнуто по обоюдному согласию игрока и его клуба», — говорится в заявлении.
Ранее 30-летний футболист улетел в Англию, где должен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Вегхорст забил 7 мячей в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ» в нынешнем сезоне. На чемпионате мира в Катаре форвард отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале.