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Сегодня, 12:04

«Бешикташ» сообщил о старте переговоров с Сульшером

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бешикташ» объявил, что начал переговоры о назначении норвежца Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды.

«Наш клуб начал переговоры с Уле-Гуннаром Сульшером по должности главного тренера футбольной команды», — говорится в заявлении.

Последним местом работы 51-летнего норвежца был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в ноябре 2021 года. До этого Сульшер также возглавлял «Мольде» и «Кардифф».

«Бешикташ» в 18 турах чемпионата Турции набрал 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

В конце ноября 2024 года стамбульский клуб объявил об увольнении Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера. Исполнять обязанности был назначен Сердар Топрактепе, под руководством которого команда провела 8 матчей: 3 победы и 3 ничьи.

Уле Гуннар Сульшер
Футбол
ФК Бешикташ
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