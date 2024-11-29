Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Турция. Новости
Таблица
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 05:02

«Бешикташ» уволит ван Бронхорста после поражения от «Маккаби»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Совет директоров «Бешикташа» в пятницу, 29 ноября, соберется по поводу ситуации главного тренера Джованни ван Бронкхорста, сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгюн на своей странице в соцсети X.

По информации источника, стамбульский клуб намерен уволить голландского специалиста. Официальное объявление будет сделано в ближайшее время.

В четверг, 28 ноября, «Бешикташ» проиграл «Маккаби» (1:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

29-летний ван Бронхорст возглавил команду 1 июля 2024 года. Под его руководством «Бешикташ» сыграл 20 матчей: 10 побед, 4 ничьи и 6 поражений. Команда занимает 6-е место в чемпионате Турции.

Футбол
ФК Бешикташ
Читайте также
У Карена Хачанова родился второй сын
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
Головин отреагировал на непожатую руку Трубина
Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае мог стать ротавирус
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Сегодня
Вчера
Неделя